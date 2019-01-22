苗栗陸續發現病死豬遭棄置 排除非洲豬瘟

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣動物保護防疫所今天指出，繼17日苑裡鎮發現一頭死豬，21日通霄鎮梅南大橋附近，又發現兩頭死亡多時黑豬遭棄置，根據屍體特徵已排除感染非洲豬瘟。

苗栗縣通霄鎮梅南里徐姓民眾指出，最近行經梅南大橋附近，常常聞到惡臭味道，還有許多蒼蠅飛來飛去，沿著臭味尋找，發現在橋下草叢中躺著兩頭死豬，由於周遭沒有養豬戶，懷疑是外地民眾載往丟棄。

苗栗縣動物保護防疫所防疫檢疫課長劉琦祥表示，經過現場勘查，初步判斷這2頭死亡黑豬約2至3個月大，屍體腐敗已死亡多時，無法進行化驗，但應為公告防疫期前死亡，從外觀特徵上，排除感染非洲豬瘟的可能性。

劉琦祥指出，死豬組織都已腐爛，體內雜菌太多無法進一步檢驗死亡原因，除了把豬隻屍體載往焚化爐銷毀外，也派員在現場消毒。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義表示，17日在苑裡鎮苗40線道路邊草叢發現一頭死亡多時、遭焚毀過的豬隻，21日又在通霄地區發現這兩頭死亡黑豬，已是縣內通報第5案。

張俊義提醒，防疫期間棄置病死豬，可依動物傳染病防治條例最高裁處新台幣100萬元罰金，若大量棄置則可依廢棄物清理法重罰300萬元，養豬戶如有病死豬可向相關單位提報檢驗，以免受罰。（編輯：方沛清）1080122