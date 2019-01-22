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寒冬送暖 松山警關懷獨居長者

最新更新：2019/01/22 16:41
農曆春節將至，台北市警察局松山分局22日表示，近來除加強重要節日維安工作外，也與松山區民防大隊共同關懷轄內獨居長者，致贈慰問金及民生物資等，讓長者感受濃濃暖意。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年1月22日
農曆春節將至，台北市警察局松山分局22日表示，近來除加強重要節日維安工作外，也與松山區民防大隊共同關懷轄內獨居長者，致贈慰問金及民生物資等，讓長者感受濃濃暖意。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年1月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）春節將至，台北市警察局松山分局今天指出，除加強重要節日安全維護工作外，也偕同松山區民防大隊關懷轄區內30戶獨居長者、寒冬送暖，發揮人飢己飢、人溺己溺之心。

松山警分局今天發布新聞稿表示，今年加強重要節日安全維護工作自即日起至2月11日止，除加強相關維安外，也與松山區民防大隊在年前寒冬之際，一起拜訪轄區內中、低收入戶獨居長者，並致贈慰問金、米、麵線等民生物資，共計30戶。

其中，高齡97歲的施姓阿嬤獨居，平時雖有長照志工協助打點其生活起居，但她因行動不便而需有人時時在旁陪伴，但施姓阿嬤的女兒已經77歲，無法每天往返照顧。施姓阿嬤看到警方及民防大隊到訪慰問，心情雀躍，話匣子不停。

松山警分局指出，希望在春節前夕雪中送炭，多關懷中低收入戶、獨居長者及其他弱勢族群，讓大家過個平安又快樂的新年。（編輯：戴光育）1080122

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