員警過年執勤買無便當 社區媽媽包元寶當存糧

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）員警過年需執勤，為考量春節期間餐廳沒開伙，買不到便當，新竹市警察局第一分局長蕭惠珠邀社區媽媽一起包水餃當存糧，讓執勤警察簡單烹調，享用美味又喜氣的元寶。

蕭惠珠表示，不少警察同仁需於春節期間執勤，但因伙食暫停，加上許多店家沒營業，因此號召社區媽媽、員警、義警、民防、巡守隊等10多人，今天一起在樹林頭派出所包水餃，讓過年期間執勤的員警能享用。

蕭惠珠說，這次準備各80斤高麗菜、韭菜、65斤豬肉餡料，與80斤水餃皮，預計可包5000顆水餃；今天耗時2個多小時完成3400顆，另外1600顆餡料及水餃皮，則由派出所帶回，供外勤員警春節期間簡單自理。

73歲社區媽媽李素花表示，平時在家附近都會看見警察執勤身影，認為員警很辛苦，這次聽分局長蕭惠珠要號召社區媽媽一起包水餃，立刻報名，「希望這些『元寶』能讓辛苦的員警們，吃得美味、吃得安心。」

新竹市警第一分局表示，年節前後各派出所提供金融機構提領大額現金護鈔服務，也受理民眾舉家外出加強住居所巡邏服務，並在各交通繁忙景點設置機動派出所，要讓市民安心、平安過好年。（編輯：黃世雅/吳佳穎）1080124