深澳鐵道自行車 新北加碼延長優惠票

（中央社記者黃旭昇新北25電）新北市府與交通部台鐵局合作打造深澳鐵道自行車，推出套裝遊程串連鄰近景點，構成綠色旅遊動線，讓深澳鐵道自行車成為東北角海岸的觀光亮點，日星青木崇高還演出宣傳主題片。

市府觀光旅遊局今天表示，深澳鐵道自行車以電動機車、自行車等友善環境的旅遊方式，串連周邊景點。市長侯友宜今天體驗鐵道自行車，宣布加碼延長優惠票價。

試營運原訂至1月31日為止的優惠票價（單程每人100元）延長至元宵節2月19日，並開賣旅遊套票。預計於2月20日恢復原價150元，正式開始營運。套票預約可以在新北市觀光旅遊網獲得資訊。

觀光旅遊局表示，新北市的北海岸、東北角海岸，從淡水、三芝到貢寮三貂角，瑞芳深澳是中間點，連結水湳洞、金瓜石、九份，靠近北部濱海公路，沿途有變化萬千的海景奇石、絕美的山景步道，更有迷人的漁村小吃、動人的小鎮故事。

觀旅局表示，深澳鐵道自行車運用腳踩方式遊玩，從兩人互助合力於鐵軌上前進的概念出發，兼具休閒及綠能的搭乘方式，不會對自然造成負擔。

局長張其強表示，以人的移動作為思考核心，透過低碳、綠能交通動線串連起北海岸與東北角觀光，希望延長旅客的停留時間、增加多元體驗與消費。將會是全台最長的綠能旅遊線，更是美麗的公路旅遊線。

深澳鐵道自行車是市府最近力推的新興打卡熱點，更變身偶像劇場，還跨海邀請日本影視雙棲紅星青木崇高擔綱主角，利用拍日劇空檔閃電來台拍攝宣傳片，穿西裝奔跑賣力演出。

深澳鐵道自行車連接台鐵八斗子站到深澳站，利用已廢棄的台電運煤鐵道，配合河豚造型的人力自行車，沿線欣賞海景、生態、民宅彩繪、光隧道，和建基煤礦遺址，全長1.3公里。

當地也提供民眾租借電動機車，或利用台灣好行公車，順遊深澳漁港、象鼻岩、水湳洞、金瓜石、九份等周邊景點。

深澳鐵道自行車能由客運抵達現場，還可搭乘火車抵達；鐵道可通往瑞芳、猴硐、菁桐、平溪、十分、海科館等車站，民眾可自由規劃懷舊的鐵道之旅。

市府說，期盼中央補助購置電動汽機車及設置充電站，並加強「臺灣好行」客運車輛營運補貼，讓遊客一路暢遊北海岸與東北角。（編輯：方沛清）1080125