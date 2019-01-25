中市立委補選 沈智慧白天車隊掃街晚上訪商圈

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市第5選區立委補選將於27日投票，國民黨立委補選候選人沈智慧今天白天持續車隊掃街，晚上則邀請高人氣的立委許淑華及高雄市長韓國瑜的女兒韓冰陪同到天津年貨大街拜票。

台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選27日就要投票了，選前倒數兩天，沈智慧除了車隊掃街外，下午還有婦女團體「中華婦女黨」從台北專程南下向沈智慧表達支持之意。

沈智慧表示，中華婦女黨一直在推動陸配、外配人權，有十分傑出的表現，她當選後，一定會向中華婦女黨請益合作，在立法院做陸配、外配等婦女同胞的權益代言人。

沈智慧還出示並分享一則LINE的內容，「台中市大肚山新住民關懷協會」理事長「冬冬」在文中感謝她過去的協助，沈智慧指出，人在做天在看，她沒有「冬冬」說的那麼好，她只想為婦女、單親媽媽做更多的「好政策」。

沈智慧還邀請人氣很旺的許淑華與韓冰前來助陣，今晚許淑華與韓冰將陪同沈智慧前往北區天津年貨大街拜票，盼能藉由兩人的高人氣，拉抬選前氣勢。（編輯：陳俊碩）1080125