台北立委補選 吳敦義陪同陳炳甫車隊掃街

（中央社記者蕭博文台北26日電）台北市立委補選27日投票，中國國民黨主席吳敦義今天為候選人陳炳甫主持動員會報，坦言士林、大同是艱困選區，不拚一點要贏很困難，還陪同陳炳甫車隊掃街尋求支持。

輔選動員會報今天中午在士林區明勝里辦公室舉行，吳敦義首度現身力挺陳炳甫，國民黨副主席曾永權、前立法委員丁守中、台北市黨部主委黃呂錦茹及黨籍市議員汪志冰、葉林傳、張斯綱等人均到場。

吳敦義致詞時說，立委補選是重要的任務，但士林、大同是艱困選區，從他當年參選台北市議員時即是如此，坦言如果不拚一點，要贏很困難。

吳敦義肯定陳炳甫相當優秀，更提及當年擔任記者時採訪台北市議會，陳炳甫的父親陳重光就是當時的市議員，然後他就不小心從旁聽席掉到議員席，做了兩屆市議員。

吳敦義說，國民黨必須好好經營士林、大同區，尤其是社子島地區，希望這次能夠翻轉社子島成為國民黨比較強的地區，呼籲黨員每張票都不能漏，並高喊「我們要贏」，贏得黨員熱烈回應。

陳炳甫則表示，經過這次選舉感受到國民黨的團結，讓他一個在士林區沒沒無聞的小伙子扛下重責大任，為了下一代、國家、社會，明天的選舉一定要贏，也一定會贏。

代表「柯家軍」參選的無黨籍候選人陳思宇日前在政見發表會中說，國民黨主張要拿下這席立委，是因為擁有超過38席立委才有釋憲權，但已修法為29席，質疑怎麼能容許連立法都不了解的人當立委候選人。

陳炳甫今天罕見地以高分貝音量回應，指有候選人在政見發表會指立委聲請釋憲門檻已下降至29席，說他搞不清楚，但新法是三年後才實施，這位候選人太不用功，竟然還亂講他沒資格當立委，反指這名候選人才不夠資格。

動員會報結束後，吳敦義又陪同陳炳甫在士林區以車隊掃街，再度肯定陳炳甫優秀、勤快、親切，對選舉結果有信心。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選明天投票，共5人投入選戰，藍綠白各推人參選，分別是陳炳甫、何志偉與陳思宇。（編輯：吳協昌）1080126