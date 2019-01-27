北市立委補選投票 陳炳甫：把握時間陪家人

台北市第2選舉區立法委員補選27日舉行投開票，國民黨候選人陳炳甫（圖）前往大同區的投開票所投票。中央社記者蕭博文攝 108年1月27日

(中央社記者蕭博文台北27日電)台北市第2選舉區立法委員補選今天投開票，國民黨候選人陳炳甫上午表示，要把握今天難得的輕鬆時光好好陪陪家人。

國民黨副主席郝龍斌今天上午與妻子高閬仙一同到士林區福林國小投票，他說，過去補選投票率偏低，但今天現場工作人員告訴他，上午投票的人很多，呼籲民眾踴躍投票，投給心儀的候選人。

陳炳甫則前往大同區投開票所投票，他說，出門前被女兒拉著要求換尿布才會遲到，但感覺相當開心，也說昨晚一夜好眠。

陳炳甫說，前陣子忙選舉都沒時間好好陪伴家人，投完票後最想做的事就是珍惜這難得輕鬆的一天，好好陪陪小朋友與媽媽。

北市立委補選投票日今天登場，共5位候選人投入選戰，綠藍白各推候選人包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫及代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：李亨山）1080127