松山警維安賀新春 廟會女神化身宣導

（中央社記者黃麗芸台北27日電）為加強農曆春節前維安工作，台北市警察局松山分局特別邀請有「廟會女神」封號的歌手曾甜拍攝宣導影片，透過輕鬆歌舞方式教導民眾防竊、防詐騙等預防犯罪觀念。

松山分局今天發布新聞表示，自即日起至2月11日止加強重要節日安全維護工作，貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作目標，曾甜特別偕同局內多名警員一起拍攝宣導影片，傳達維護治安、交通、打擊與防範犯罪目標。

透過宣導影片內容可看到，曾甜化身為俏麗女警，搭配改編網路火紅歌曲「海草舞」，將交通疏導、提領鉅款護鈔、反詐騙宣導、協尋失蹤人口、舉家外出、電子化巡簽等宣導內容融入歌詞，以輕鬆歌舞方式傳達防竊（扒）、防詐騙和交通安全等主題涵義。

同時，還結合多名員警及警察娃娃在包括饒河街夜市等轄內多處，一起跳舞、踩街宣導，活動過程中吸引許多民眾圍觀和讚賞，與民同樂也能達廣宣效果。

松山分局提醒，年關將屆，宵小歹徒蠢蠢欲動，除進行宣導以強化犯罪預防外，也請民眾多加注意自身財物安全，並對詐騙手法提高警覺，過個平安又快樂的新年。（編輯：方沛清）1080127