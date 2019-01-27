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體驗消防救災苦 桃園親子著裝變身消防員

最新更新：2019/01/27 17:40

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）為落實農曆春節的防災工作，桃園市政府消防局今天規劃了一場特別的活動，由家長與小朋友換上消防隊員的裝扮，一起拋水繩、射水滅火等，體驗救災的辛苦也建立正確的防災觀念。

再過幾天就是農曆春節了，把握週休假期的機會，桃園市政府消防局第一救災救護大隊，今天特別邀請家長帶著小朋友，一起進行春節防災活動的演練。

消防局第一大隊長賴志忠今天受訪表示，不同以往總是以小朋友為宣導主軸，這次的「防災知識闖關活動」及「趣味消防競技大賽」規劃，都需由家長帶著小朋友親手完成，透過家中成員的攜手合作，讓防災知識深植民心。

賴志忠表示，今天的活動共有120組爸媽帶著小朋友報名參加，除了一氧化碳中毒防範、住警器安裝宣導等靜態宣導，也有濃煙逃生體驗、CPR教學、滅火器操作、地震體驗等第一線的實感關卡，只要完成闖關，就可以獲得積木、拼圖甚至是消防公仔等大獎。

擔任業務員的陳先生就表示，這是首次與小朋友共同參與宣導活動，沒想到不但要陪著小朋友穿上密不透風的防火裝，還要實際體驗拋水繩、射水滅火等，不但小朋友覺得獲益良多，就連一旁的老婆都忍不住也想要嘗試看看，活潑又生動的宣導方式，讓家人都覺得獲益良多。（編輯：李錫璋）1080127

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