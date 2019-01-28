邵族傳統領域公告遭撤銷 程序有瑕疵須補正

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）行政院訴願會以程序有瑕疵撤銷原住民族委員會劃設邵族傳統領域公告，魚池鄉公所今天說，族群融合是全鄉和諧基石，邵族歷史事實生活範圍永遠不變，相信全體鄉民會認同尊重。

南投縣魚池鄉土地面積約1萬2137公頃，原住民族委員會民國107年6月11日公告邵族土地與部落範圍，鄉境8095公頃公有土地劃入邵族傳統領域，引發鄉民不滿與質疑，魚池鄉公所提起訴願，行政院訴願審議委員會認為程序有瑕疵，撤銷原民會對邵族傳統領域的公告。

對此，魚池鄉公所今天發布聲明稿表示，魚池鄉公有土地劃入邵族傳統領域範圍，引起鄉民恐慌情緒蔓延，紛擾多時也激發部分鄉民激動言語和埋下族群衝突隱憂，但魚池鄉一向政通人和、人口不多、人情濃厚，對於這種狀況，相信每一名鄉民都不願見到。

魚池鄉公所指出，去年公告發布後，鄉政推動與有關鄉內公有土地使用，與先前未劃入邵族傳統領域相比，變成需依規定得到邵族同意，公文往返產生延宕，造成民眾不便和施政困難，且公告前，未向魚池鄉居民說明，也「未給鄉民陳述機會」，有重大瑕疵。

魚池鄉公所說，對於行政院訴願會撤銷原民會對邵族傳統領域的公告，結果應是多數鄉民想要、也應該擁有的生活事實，但對於邵族要充實傳統領域歷史內涵來說，不免有些遺憾，但邵族歷史事實的生活範圍永遠不會改變，這一點相信也會得到全體鄉民認同和尊重。

魚池鄉長劉啟帆透過聲明稿表示，族群融合是魚池鄉一向的和諧基石，以前是，今後他也會盡最大努力，鞭策他自己達成這個目標，創造和諧、進步的魚池鄉。

對於撤銷公告，原住民族委員會昨天表示，行政院訴願委員會訴願決定書是要求原民會補正程序，訴願決定及審理範圍都未觸及邵族傳領土地範圍議題，等收到訴願決定書後，就會啟動補正程序的作業流程。

邵族民族議會也說，對於邵族傳統領域土地範圍的公告，行政院訴願決定書僅表示「程序不無瑕疵」，並非否定邵族傳統領域土地的歷史事實，呼籲原民會儘速補正相關程序，讓程序更完備再公告。（編輯：翁翠萍）1080128