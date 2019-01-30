契作雲林水林地瓜 行銷中國分享美味

雲林縣政府30日和頂新集團旗下4家公司及水林鄉農會簽署契作合約，透過產地契作實踐「雲林縣金水164創新特色產業場域推動計畫」，縣長張麗善（前右3）、前頂新董座魏應充（前左2）等各界出席與會。中央社記者葉子綱攝 108年1月30日

（中央社記者葉子綱雲林縣30日電）雲林縣政府和金色大地及通路商等4家公司合作，契作水林地瓜，行銷到中國大上海地區分享美味，今天簽約共創政府、農民、企業、加工業、消費者5贏。

雲林縣政府和頂新集團旗下金色大地公司、全家、德克士、真臻鮮等4家公司及水林鄉農會，上午在雲林縣政府簽署契作合約，透過產地契作實踐「雲林縣金水164創新特色產業場域推動計畫」，縣長張麗善、頂新集團魏家老三魏應充、金色大地總經理呂政璋及各界與會。

張麗善表示，雲林農業大縣，地瓜種植面積約4350公頃，占全國43%居首，其中水林地瓜聞名遐邇，透過通路商契作行銷中國，從產地嚴格品管到加工銷售一貫作業，希望未來更多雲林農產品拓展行銷。

由雲林水林子弟的縣府計畫處長李明岳提議拓銷，經曾任雲林縣政府農業處長的金色大地公司總經理呂政璋牽線，與魏應充大力支持下，促成今天的通路商與農民簽約，啟動契作水林地瓜200公頃。

魏應充表示，協助農民拓展行銷，是他投入關懷與公益的一環，更是秉持祖先訓示成人之美的腳步，這次簽約契作只是開端，除了番薯粉的製作已是推動項目之一，未來更要將台灣農產品行銷全世界，創造政府、農民、企業、加工業、消費者5贏、大家作夥贏。

呂政璋表示，在中國有廣大行銷網的4家公司，首度跨海契作，以行動力挺台灣農業與農民，契作種植並委託台南業者加工直送上海，未來將在超過5000家門市販售。（編輯：黃世雅）1080130