台金春運啟動 縣府官員軍機場迎返鄉民眾

農曆春節將到，台灣和金門春運1日啟動。軍方出動軍機先行搭載軍人和軍眷返金過年。旅客扶老攜幼，提著大包小包抵達軍機場。中央社記者黃慧敏攝 108年2月1日

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）農曆春節將到，台灣和金門春運今天啟動。金門縣長楊鎮浯到軍機場迎接旅台鄉親返鄉過節，贈送吊飾及燈籠，提前為年節增添熱鬧和溫馨氣氛。

楊鎮浯及觀光處處長丁健剛等人分別在上下午到軍機場關心軍人及軍眷疏運情形，並和金防部人員在軍機場入境出口迎接返鄉軍人及軍眷，向鄉親拜年，並贈送年節飾品和花燈。拿到禮物，小朋友格外開心。觀光處統計今天共載運214人次軍人及軍眷返鄉過節。

今天是農曆春節前最後一個上班日，縣府預估明天起機場將陸續湧進更多返鄉民眾。觀光處與金門航空站2、3日兩天航廈到站大廳將聯合舉辦「春節返鄉迎接活動」，安排表演活動，讓返鄉民眾倍感溫馨。

2日上午10時將由金湖國小國樂隊表演「湖聲喜洋洋」，下午2時由原住民聲樂家胡待明演出「讓愛擁抱金門，原聲頌讚」。烈嶼國中3日上午10時表演「祥獅獻瑞」，下午2時交棒金門高中熱舞社，帶來「金豬賀歲，迎親納喜」。觀光處期盼鄉親在機場充分感受到回家的溫暖。（編輯：陳俊碩）1080201

農曆春節將到，台灣和金門春運1日啟動。金門縣長楊鎮浯到軍機場迎接旅台鄉親返鄉過節，贈送吊飾及燈籠，提前為年節增添熱鬧和溫馨氣氛。中央社記者黃慧敏攝 108年2月1日

農曆春節將到，台灣和金門春運1日啟動。金門縣長楊鎮浯、觀光處長丁健剛（前左）到軍機場迎接旅台鄉親返鄉過節，贈送吊飾及燈籠，為年節增添熱鬧氣氛。中央社記者黃慧敏攝 108年2月1日