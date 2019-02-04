愛火柴盒成痴 榮民孟繁興60年搜集上千個

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）高齡90歲的榮民孟繁興，民國50年起搜集火柴盒，至今已收藏3600多個，包括來自台灣、美國、英國、義大利、西班牙、日本等70個國家，不僅記錄歷史痕跡，也別具文化意義。

孟繁興表示，他17歲跟著國民政府來台，58歲時由陸軍士官長退役，從小對歷史、地理、人文有濃厚興趣，對火柴盒更是愛不釋手。

孟繁興說，早期的生活條件不佳，電力與瓦斯都不普及，因此，火柴成為必備生活用品，某天一時興起，想把幾個漂亮的火柴盒留下，卻漸漸養成收藏習慣，未料，一玩就是半世紀。

孟繁興的收藏包括來自國內外飯店、餐飲店、商店等，遍及中國大陸、歐美等約70個國家，為了整理各類火柴盒，他花了4年時間分門別類，整理出歷史、懷舊、外國、藝文、專項、商業、金融、中國、餐飲及動感等10大系列。

孟繁興說，雖火柴盒只是一種生活用品，不是什麼高檔古玩，但可說是這麼多年來，各行各業、百種人故事的延續，他偶爾會拿出來賞玩，每次看到各種圖案的火柴盒，就會想起一些回憶。

他回憶，曾多次在國外買了有紀念價值的火柴盒，卻因火柴棒是可燃物，無法帶上飛機，因此，登機前只能將火柴棒倒出、丟棄，帶空盒回台後，再一支一支補回。

在千個火柴盒中，孟繁興最愛的是鄧麗君系列的火柴盒，原因是「最漂亮」；其它還包括奧黛麗赫本、郎世寧百駿圖、紅葉少棒隊、卡通花仙子、一休和尚，以及罕見的國軍戰車、軍徽等；還有來自摩納哥蒙地卡羅（Monte Carlo）一間小酒吧，他隨手帶走的火柴盒，如今都成了無價之寶。

不過，高齡90歲的孟繁興，擔心未來自己不在時，這些火柴盒怕會跟著消逝，因此，希望有公家機關能夠接手收藏，「如果有新竹市政府願意收藏，我會全部送出。」

孟繁興的火柴盒近期在新竹市文化局協助下，於新竹市眷村博物館舉辦火柴盒特展，展出1500個不同意象及時代的火柴盒，展期到今年2月底，民眾可把握機會前往參觀。詳情可上新竹市文化局官網https://culture.hccg.gov.tw查詢。（編輯：戴光育）1080204