回嗆網友 潘恆旭自認溫良恭儉不讓

高雄市觀光局長潘恆旭近來忙著籌辦高雄燈會，網友在他的臉書留言負評，令潘不滿回嗆「罷免我啊」惹議。（翻攝潘恆旭臉書）中央社記者王淑芬攝 108年2月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）高市府觀光局長潘恆旭被喻為「點子王」；不過他有很多發想引起話題，近來籌辦高雄燈會多項設計「出包」急忙撤除，網友在他的臉書留言負評，令潘不滿回嗆「罷免我啊」惹議。

高雄市長韓國瑜春節出國休假，副市長李四川受訪表示，他有致電潘恆旭對於網友的留言看看、聽聽就好，過年期間不要動氣，多說好話。

潘恆旭負責籌辦韓國瑜執政高雄市的第一個高雄燈會，他很努力想要讓高雄被看見，不過包括高雄燈會金銀河試燈，蓮花燈柱等就被網友貼文像「中元普渡」，出現網路負評。

今天還有網友抓到燈會宣傳看板上的錯字，接連批評觀光局長，網友在潘恆旭臉書留言「學歷低美學死當…等」，引發潘恆旭的不滿。

潘恆旭隨即回嗆「你罷免我啊 四年後」，他還說「在我的臉書，如果您出言不遜，我也不會客氣的」。

潘恆旭怒嗆網友之後，臉書掀論戰，留言相挺和批評都有，有人認為大過年不宜口出惡言，也有人為潘恆旭打氣。

潘恆旭受訪表示，傳統官員都是溫良恭儉讓，不過他是溫良恭儉「不讓」的人。若講的話有理，他也會講道理；反之說的沒道理就不必去講道理了。

他表示，承包商在過年期間趕工，不必苛責小錯，盼大家要看燈會創造多少觀光效應、多少人潮。（編輯：李亨山）1080206