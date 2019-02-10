不滿遭暗指黑道宮廟 台南西羅殿擬告魚夫

（中央社記者楊思瑞台南10日電）近年居住在台南的作家魚夫今天在臉書發文指稱，黑道宮廟文化到晚上12時許還不放過人民，吵到高齡母親無法成眠。南勢街西羅殿不滿被評為黑道宮廟，在臉書揚言提告。

魚夫在臉書上發文指稱，「12點多了，黑道宮廟文化還不放過人民！母親大人80多歲了，數日無法成眠，但是像西羅殿這種宮廟不是要百姓合境平安，而是不平安，台南百姓投訴無門，市府也不敢管」。

南勢街西羅殿下午也在臉書發文，指稱針對魚夫技術性評論指喻西羅殿為黑道宮廟，研議提告。

廟方指出，西羅殿送天師將近實質參與5萬人以上的遊行隊伍，也聘請清潔公司在隊伍最後頭沿路清理。西羅殿一科醮一場盛典，造就社會多少吃喝住行、服務業、旅館業、批發零售業、百貨業、人力業、宗教文化業、印刷業、設計業等周邊效益，更是經常辦理低收戶補助。卻被有心人士惡意扭曲盛典本意。

魚夫對此則回應指出，自己並沒有指哪間廟是黑道，西羅殿不必對號入座。

台南市政府民政局發表聲明指出，此次西羅殿遶境遵循傳統，陣頭均為傳統藝陣，並無電子花車。活動至晚間10時，廟方也主動向各陣頭勸導勿燃放鞭炮、勿使用擴音設備。晚間10時過後雖仍有零星鞭炮施放情形，但至凌晨過後就全部停止，遶境活動於今天凌晨4時圓滿結束。

台南市民政局指出，市府在活動前就成立聯合稽查小組，全程掌握遶境情形。依市府環保局公告，春節期間全日不予管制，因此施放鞭炮難依環保法規開罰。然而晚間施放鞭炮確實影響市民生活，可請環保局研議調整環保法規的不予管制時段。（編輯：陳清芳）1080210