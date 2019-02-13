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天公生屏東市玉皇宮擠爆 大學生主動當志工

最新更新：2019/02/13 17:51
農曆正月初九天公生日，屏東市玉皇宮13日擠滿參拜的信徒，廟方準備了2萬份約3600公斤的平安壽麵讓民眾領取。中央社記者郭芷瑄攝　108年2月13日
農曆正月初九天公生日，屏東市玉皇宮13日擠滿參拜的信徒，廟方準備了2萬份約3600公斤的平安壽麵讓民眾領取。中央社記者郭芷瑄攝　108年2月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）今天農曆元月初9天公生日，屏東市玉皇宮參拜及領取平安壽麵的信徒擠爆，玉皇宮前道路管制，包括屏東大學體育系10多名學生，有120多人主動到廟擔任志工。

玉皇宮今天人潮上萬，廟前的屏東市自由路昨晚開始就進行交通管制到今天晚上，禁止車輛進入，附近停車場停滿車輛，上萬名信徒湧入玉皇宮祭拜。

廟方指今年人潮特別多，昨天晚上縣長潘孟安及民進黨籍立委蘇震清前往祭拜，當時人潮就擠爆，今天人潮更多，廟方準備了2萬份約3600公斤的平安壽麵讓民眾領取，出動志工多達120多人，都是志願參與。

志工分工負責食物、疏文、廟內秩序、販售金紙等，年齡層從高中生到70多歲老年人都有，不少大學生協助疏文書寫，屏東大學體育系2年級有10名學生主動擔任志工，王姓學生表示，玉皇宮年年贊助體育系球隊參賽，因此，他們今天到場擔任志工回饋。

領取平安壽麵的人龍長達1公里多，排隊至少半小時才能領到壽麵，但民眾仍爭相排隊並表示，為了「吃平安」所以願意排隊。（編輯：翁翠萍）1080213

農曆正月初九天公生日，屏東市玉皇宮13日準備了2萬份的平安壽麵，領取平安壽麵的人龍長達一公里多，排隊至少半小時才能領到壽麵。中央社記者郭芷瑄攝　108年2月13日
農曆正月初九天公生日，屏東市玉皇宮13日準備了2萬份的平安壽麵，領取平安壽麵的人龍長達一公里多，排隊至少半小時才能領到壽麵。中央社記者郭芷瑄攝　108年2月13日
農曆正月初九天公生日，屏東市玉皇宮13日擠滿參拜信徒，玉皇宮前道路管制，包括屏東大學體育系10多名學生，有120多人主動到廟擔任志工。中央社記者郭芷瑄攝　108年2月13日
農曆正月初九天公生日，屏東市玉皇宮13日擠滿參拜信徒，玉皇宮前道路管制，包括屏東大學體育系10多名學生，有120多人主動到廟擔任志工。中央社記者郭芷瑄攝　108年2月13日
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