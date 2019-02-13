迎接西洋情人節 台中花博辦情侶日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）明天是西洋情人節，台中花博舉辦「情侶日」，主打「單身被閃沒關係，照樣可以拿好禮」。台中市政府今天指出，14至17日，情侶穿情侶裝、單身者戴墨鏡逛花博，可獲1朵百合花。

迎接西洋情人節，台中花博舉辦應景「情侶日」活動。台中市政府表示，14至17日，情侶穿情侶裝、單身者戴墨鏡遊花博，就可到各園區的遊客中心領取1朵百合花，每日限量600朵。

台中市政府指出，情人節當天下午，情侶在后里森林園區遊客中心、后里馬場遊客中心、豐原葫蘆墩公園第一區遊客中心與情人專屬打卡牆合影拍照，將照片上傳臉書註明「#最愛和我在台中花博」，即可獲得限量巧克力1份，數量有限。

情人節當天，台中市政府表示，在后里馬場園區尋找14個玫瑰花卡，與情人合照打卡上傳有機會獲得情人玫瑰花束1束，還能免費搭乘園區旋轉木馬。外埔園區樂農廣場舉辦集客活動，只要在指定區域內親吻10秒，就可獲贈香皂玫瑰花1束。

台中市觀光旅遊局企劃「花博愛情故事，情人節徵文特別活動」，無論是前世情人(父女、母子)或是今生戀人(情侶、夫妻)，將彼此的故事寫下，附上花博遊園照片投稿，入選故事除刊登在花博官網、市府觀旅局網站，還可獲得五星級飯店住宿券等。

台中市新聞局表示，邀請民眾到台中花博賞花、看展、甜蜜過節，來個不一樣的情人節，活動訊息可至台中世界花卉博覽會粉絲專頁查詢。（編輯：戴光育）1080213