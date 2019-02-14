中橫坍方路段搶修 恢復通車

中橫台8線148公里華祿溪橋附近，14日清晨大量土石、木頭坍落，導致雙向交通受阻，經工務人員搶修後，已於下午1時10分恢復通車。（四工處提供）中央社記者李先鳳傳真 108年2月14日

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）中橫公路台8線148.5公里華祿溪橋附近，今天清晨發生坍方，500多立方公尺的土石及枯木阻斷交通，經工務人員搶修已於下午1時10分恢復通車。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段長張宇博表示，坍落的土石夾雜枯木，面積長約15公尺、寬7公尺、高5公尺從邊坡滑落，造成雙向交通中斷，工務段立即出動人員及機具清除，已於下午1時10分恢復通車。

張宇博指出，近期地震、強降雨頻發生，導致土石鬆動而易有坍方情形，呼籲駕駛人進入中橫山區，注意行車安全。（編輯：陳俊碩）1080214