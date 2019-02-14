這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
美傳奇航母大黃蜂號殘骸 南太平洋深海找到
國際

美傳奇航母大黃蜂號殘骸 南太平洋深海找到

沙烏地App成監控女性幫凶 人權人士要求下架
國際

沙烏地App成監控女性幫凶 人權人士要求下架

漏夜協商力抗瞌睡蟲 華航勞資這11小時怎麼過
生活

漏夜協商力抗瞌睡蟲 華航勞資這11小時怎麼過

護理師蔡邑敏最高撫卹過關 母淚謝還女兒公道
生活

護理師蔡邑敏最高撫卹過關 母淚謝還女兒公道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中橫坍方路段搶修 恢復通車

最新更新：2019/02/14 15:11
中橫台8線148公里華祿溪橋附近，14日清晨大量土石、木頭坍落，導致雙向交通受阻，經工務人員搶修後，已於下午1時10分恢復通車。（四工處提供）中央社記者李先鳳傳真　108年2月14日
中橫台8線148公里華祿溪橋附近，14日清晨大量土石、木頭坍落，導致雙向交通受阻，經工務人員搶修後，已於下午1時10分恢復通車。（四工處提供）中央社記者李先鳳傳真　108年2月14日

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）中橫公路台8線148.5公里華祿溪橋附近，今天清晨發生坍方，500多立方公尺的土石及枯木阻斷交通，經工務人員搶修已於下午1時10分恢復通車。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段長張宇博表示，坍落的土石夾雜枯木，面積長約15公尺、寬7公尺、高5公尺從邊坡滑落，造成雙向交通中斷，工務段立即出動人員及機具清除，已於下午1時10分恢復通車。

張宇博指出，近期地震、強降雨頻發生，導致土石鬆動而易有坍方情形，呼籲駕駛人進入中橫山區，注意行車安全。（編輯：陳俊碩）1080214

中橫公路台8線148.5公里華祿溪橋附近，14日清晨發生坍方，公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段長張宇博表示，坍落土石夾雜枯木，面積長約15公尺、寬7公尺、高5公尺從邊坡滑落，造成雙向交通中斷，工務段立即出動人員及機具清除，下午1時10分起恢復通車。（四工處提供）中央社記者李先鳳傳真　108年2月14日
中橫公路台8線148.5公里華祿溪橋附近，14日清晨發生坍方，公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段長張宇博表示，坍落土石夾雜枯木，面積長約15公尺、寬7公尺、高5公尺從邊坡滑落，造成雙向交通中斷，工務段立即出動人員及機具清除，下午1時10分起恢復通車。（四工處提供）中央社記者李先鳳傳真　108年2月14日
地機族