4副處長4區長異動 林右昌：加速業務推動

基隆市長林右昌（圖）15日針對市府4名副處長及4名區長人事調動表示，透過人事調動調升表現優秀的科長，能藉此激勵同仁並充實市府推展能量。（基隆市府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月15日

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）基隆市政府今天公布4名副處長及4名區長人事調動，市長林右昌說，透過人事調動調升表現優秀的科長，能藉此激勵同仁並充實市府推展能量，加速業務推動。

市府人事處指出，七堵區公所區長謝振和，升任民政處副處長；原安樂區公所區長駱文章，升任社會處副處長；財政處副處長楊惠鈴，調任公車處副處長；原暖暖區長林文榮，升任財政處副處長；中正區公所秘書林陳儒，將擔任殯葬管理所所長。

林右昌期勉新任公車處副處長楊惠鈴，能以財經專業，協助公車處財務紀律及財政規劃更加完善。至於金管會出身，新任財政處副處長林文榮上任後，未來將可協助財政處長翁利芳處理相關促參案和市有財產管理。

至於區長部分，社會處勞工行政科長蔡春堂，升任暖暖區公所區長；民政處自治事業科長林金鎮，升任七堵區公所區長；中山區公所區長鄭錦濃，調任安樂區區長；中山區區長一職，則由現任中山區公所秘書陳信雄暫代。

人事處表示，副處長及區長異動部分，將於18日調任交接，殯葬所長則於20日調任。（編輯：李錫璋）1080215