台中花博第500萬名遊客 獲贈虎爸吉祥物玩偶

根據台中花博票務中心估算，預期15日突破500萬人大關，最後由台中在地的潘姓男子從馬場園區入場，成為幸運兒，園區也致贈吉祥物虎爸造型玩偶給這名幸運遊客。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年2月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中花博從去年11月開幕以來，今天下午第500萬名遊客在后里馬場園區出現，馬場園區園長陳育正代表致贈這名幸運遊客吉祥物虎爸造型玩偶，慶祝台中花博突破500萬大關。

台中市長盧秀燕上任後，台中市政府自今年1月1日起開放市民憑身分證、新住民憑居留證、全球12歲以下兒童憑各國護照享免費入園參觀。市府表示，花博經濟效益浮現，春節期間曾創下單日入園數12萬人紀錄。

根據台中花博票務中心估算，預期今日突破500萬人大關，市府人員同步在后里森林、馬場、外埔、豐原等園區等待第500萬名遊客入園，最後由台中在地的潘姓男子從馬場園區入場，成為幸運兒，當場由陳育正贈送花博吉祥物石虎家族虎爸造型玩偶紀念。

潘姓男子表示，他是在地台中人，台中花博是台灣之光，吸引全球各地民眾來台灣觀光，因此特別帶著心愛的毛小孩一起參觀，對於幸運成為第500萬名遊客覺得很榮幸、也很開心。

台中花博其他園區也同步舉辦慶祝活動，分別由后里森林園區園長紀英村、外埔園區副園長廖健堯、豐原葫蘆墩園區園長張鈞然致贈花博吉祥物紀念玩偶，讓遊客一起感受歡樂氣氛。（編輯：張芷瑄）1080215