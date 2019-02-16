新竹海岸發現疑似死豬 研判為死亡羊隻

民眾16日清晨在新竹市浸水地區海岸邊發現疑似死亡豬隻，立刻通報海巡署及相關單位到場處理，經研判為死亡羊隻。（海巡署北部分署第八岸巡隊）中央社記者魯鋼駿傳真 108年2月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市浸水地區海岸邊，今天清晨有民眾發現疑似死亡豬隻，外觀已腐爛，立刻通報海巡署及相關單位到場處理，經研判為死亡羊隻，由新竹市動保所帶回化驗。

海巡署北部分署第八岸巡隊發布新聞稿表示，新竹安檢所於今天清晨5時36分接獲民眾通報，於新竹浸水岸際約200公尺發現1隻疑似死亡豬屍，外觀呈現腐爛現象，立即通報新竹市動物保護及防疫所人員到場協助處理。

海巡第八岸巡隊指出，新竹安檢所人員接獲報案後，攜帶防疫裝備及蒐證器材趕往，於現場設置封鎖線，將屍體及周邊岸際進行消毒。

新竹市動物保護及防疫所長楊礎遠獲報到場後，立即實施勘驗鑑定，他表示，由死亡動物的腳蹄外觀研判，應為死亡羊隻屍體，而非豬隻，隨後由新竹市動保所帶回做進一步化驗。

海巡第八岸巡隊長李思賢指出，中國大陸地區「非洲豬瘟」疫情嚴重，呼籲民眾如在海邊發現有死亡豬隻情事，可撥打「118」免付費服務專線，共同為防範非洲豬瘟盡一分心力。（編輯：黃于）1080216