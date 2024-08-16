力挺身障團體 黃敏惠邀買中秋愛心伴手禮

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（中央社記者姜宜菁嘉義市16日電）中秋佳節將至，嘉義市長黃敏惠今天化身最佳代言人，攜手嘉義市工商、廟宇等單位參與中秋愛心伴手禮促銷活動記者會，力挺身障團體，1小時售出4788盒，買氣熱絡。

嘉義市社會處今天舉辦嘉義市113年中秋愛心伴手禮促銷活動記者會，腦性麻痺協會、啟智協會、晨光智能發展中心、再耕園咖啡庇護工場與嘉愛啟智發展中心等單位展示愛心伴手禮。

黃敏惠表示，透過促銷活動讓身心障礙團體所製作的優良產品被更多人看見的同時，也見證了他們在包裝、產品類型與品質與時俱進的提升。去年在各界的肯定下，中秋愛心伴手禮銷售額達新台幣288萬元、售出5500盒，期望大家今年能繼續用行動支持在地的身心障礙團體及庇護工場，讓愛與環境永續，再創銷售佳績。

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社會處長李思賢說，為了推廣身心障礙福利機構團體及庇護工場的產品及服務，今年度市府委請財團法人台灣省私立王李社會福利慈善事業基金會辦理優先採購輔導與推廣計畫，透過專家學者專業諮詢輔導、媒合設攤及教育訓練及優採廠商聯合展覽推廣會，提升身心障礙福利機構團體及庇護工場產品及服務的能見度。

今年中秋愛心伴手禮促銷活動上買氣熱絡，1小時售出4788盒，嘉義市議長陳姿妏、福添福社會福利慈善事業基金會、嘉義市城隍廟、九華山地藏庵等團體皆以行動力挺身心障礙團體。（編輯：謝雅竹）1130816