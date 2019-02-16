元宵重頭戲 台東炮炸寒單爺近20場

台東地區元宵節重頭戲「炮炸寒單爺（邯鄲爺）」即將熱鬧登場，今年預計約有20場活動，集中在19日元宵節當天和隔日。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 108年2月16日

（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東元宵節重頭戲炮炸寒單爺（邯鄲爺），今年近20場，集中在元宵節當天和隔日，最後一場是2月23日在台東國際地標。

台東炮炸寒單爺有玄武堂及邯鄲堂2個主辦單位，其中玄武堂的行程表已排定。16日晚上8時在南京路市民廣場舉辦「金豬報喜炸寒單」有一場；19日元宵節有多場，包括當天下午1時在玄武堂「國際交換生體驗營」、下午5時在台東市「永益商行」、下午7時在台東市南京路市民廣場、晚上8時在台東市「南豐鐵花棧飯店」、晚上9時在台東市玄武堂，都各有一場炮炸寒單。

20日下午1時在台東市玄武堂、下午3時在台東市「抓狂一族」、下午4時在台東縣議會、下午5時在台東市天后宮、晚上7時在「卓董的家」、晚上8時祈福繞境、晚上9時在玄武堂；23日晚上7時在台東海濱公園國際地標。

邯鄲堂的炮炸活動，19日上午10時在台東市「威豪健身」、下午1時「益昌金紙行」；20日下午1時30分在卑南鄉「尚宸行」、晚上7時在台東市「阿智莊園」。（編輯：吳佳穎）1080216