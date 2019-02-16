提供防災規畫 花蓮縣府做精細土壤液化調查

（中央社記者盧太城花蓮縣16日電）去年花蓮0206地震後，發現部分斷層附近有高潛勢土壤液化區，花蓮縣政府將做全縣精細的土壤液化調查。

花蓮縣政府建設處今天發布新聞稿表示，花蓮0206地震至今滿一週年，當時不僅造成房屋倒塌，災區更出現輕重程度不等的土壤液化的情況，過去花蓮地質被認為不容易發生土壤液化，但受0206地震影響，在美崙斷層附近發現有少部分屬於高潛勢土壤液化區。

花蓮縣政府配合中央推動土壤液化潛勢調查，已於今年提出調查計畫向中央爭取經費，計畫分2階段實施，第一階段預計於民國109年起至112年間分4大區域展開境內平地區土壤液化潛勢調查。

再將調查資料與圖資彙整，建置於花蓮地理資訊整合應用平台系統（GIS系統），並於網站上提供建築物基地土壤液化改善措施、建議建築物補強措施及自主檢查等相關資訊，提供民眾查詢及參考。

第2階段預計於113年度起篩選位於中、高度土壤液化潛勢區之公有建築物進行地質改善工程示範案例。

建設處表示，中央地質調查所已於105年起逐年公開全國性土壤液化潛勢調查資料，預計今年3月公告北台南、高雄、花蓮等土壤液化潛勢相關資料，公告資料屬大範圍的評估結果，為解析度較低、涵蓋範圍較大的圖資，適用於瞭解區域性土壤液化潛勢區的可能分布範圍，及作為國土規畫或防災規畫的參考。

花縣府將辦理調查建置較為精細的第2級土壤液化潛勢圖資，未來可作為都市防災、都市更新規畫應用；目前花蓮縣政府已積極配合中央推動土壤液化潛勢調查提出計畫並申請經費，希望建立完整圖資系統供民眾查閱，籲請民眾暫勿恐慌。（編輯：黃世雅）1080216