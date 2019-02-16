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台北燈節開幕 配音樂看百變豬寶嗨翻

最新更新：2019/02/16 21:41
2019台北燈節16日在西門町正式揭幕，台北市長柯文哲在西門町燈區與民眾一起「喚醒」燈節主角豬寶、欣賞百變主燈秀，賞燈人潮擠爆西門町。中央社記者裴禛攝　108年2月16日
2019台北燈節16日在西門町正式揭幕，台北市長柯文哲在西門町燈區與民眾一起「喚醒」燈節主角豬寶、欣賞百變主燈秀，賞燈人潮擠爆西門町。中央社記者裴禛攝　108年2月16日

（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北燈節今天開幕，饒舌天王大支、韓國饒舌歌手FLOWSIK及神棍樂團等精彩演出，市長柯文哲則與民眾一起「喚醒」豬寶、欣賞百變主燈秀，人潮擠爆西門町。

2019台北燈節今晚開幕，台北市政府邀請饒舌天王大支與韓國饒舌歌手FLOWSIK演出，現場嗨到最高點，FLOWSIK還在台上直接要求與台下觀眾合照；大支則帶來「大叔」、「台灣SONG」等，觀眾也熱情跟唱與尖叫。

主持人打趣問台北市長柯文哲有沒有跟著唱，柯文哲說「這個我不會」，但他接著說，市府廣場前的「光之饗宴」還沒結束，台北燈節就緊接開幕，「我希望整個2月，台北在夜晚都亮晶晶」。

進入點亮主燈高潮，柯文哲與民眾一起喚醒呈現打瞌睡狀態的主燈「豬寶」。豬寶先是以機械感十足的未來主題登場，再換成十分喜慶的舞獅造型，最後則是紅底毛筆字造型，回歸傳統風格也呼應農曆新年與元宵節。

柯文哲在接受媒體聯訪時表示，燈節是台灣的傳統節日，但希望讓科技融合傳統與現代，讓大家感受到新的喜悅。

至於上海市台辦主任李文輝傍晚抵達台北燈節上海燈區，柯文哲僅表示，一切都照SOP來。（編輯：吳佳穎）1080216

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