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正妹議員訪消防隊 吸收正確逃生觀念以利宣導

最新更新：2019/02/17 14:36
新竹市議員施乃如（右3）本身也是新竹市義消總隊婦女宣導大隊長，為了在宣導時能夠提供民眾更正確的火警預防、逃生觀念，近期展開轄內消防隊訪問行程。（施乃如服務處提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年2月17日
新竹市議員施乃如（右3）本身也是新竹市義消總隊婦女宣導大隊長，為了在宣導時能夠提供民眾更正確的火警預防、逃生觀念，近期展開轄內消防隊訪問行程。（施乃如服務處提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年2月17日

（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市義消總隊婦女宣導大隊長、新竹市議員施乃如，近期至轄內消防隊進行訪問，向消防隊員們學習更多火災逃生的正確觀念，以利平時向民眾宣導，以備不時之需。

去年九合一選舉前，被網紅蔡阿嘎評選為「十大正妹議員候選人」第一名的新竹市議員施乃如，本身也是新竹市義消總隊婦女宣導大隊長，為了在宣導時能夠提供民眾更正確的火警預防、逃生觀念，近期展開轄內消防隊訪問行程。

施乃如表示，火災總是發生在無法預期的時刻，有些人直覺躲進廁所等地方，以為有排水孔就會有新鮮空氣，但這些觀念都是錯誤的，希望透過義消婦女大隊平日宣導正確觀念，讓民眾遭遇緊急狀況時，能正確逃生、降低損傷。

施乃如指出，過去民眾會覺得火災發生時，要努力自行滅火，但若火勢已超出自己能力範圍時，絕對要以自身安全為第一考量，判斷火場狀況決定應該往外逃生或找尋躲避環境，而火場的濃煙往往是最被忽略的致命傷。

有20多年外勤消防經驗的新竹市光復消防隊分隊長林明旦表示，火場逃生要視當時現場狀況，謹記「小火快跑，濃煙關門」觀念，若門外濃煙瀰漫，建議趕緊關閉門窗、塞住門縫，並撥打119報案，等待救援。

林明旦說，希望藉由義消總隊婦宣大隊的宣導，讓更多民眾學習正確的火災逃生觀念。（編輯：張銘坤）1080217

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