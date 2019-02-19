韓國瑜夜宿漁村後取消行程 高市府：太操勞

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市長韓國瑜18日夜宿彌陀漁村，今天在巡視漁港後應返市府主持市政會議，不過市府臨時通知韓國瑜取消全天的行程，含發放福袋等，新聞局長王淺秋受訪表示「市長太操勞了」。

韓國瑜就任後兌現夜宿基層和民眾對話，18日夜宿彌陀漁村，並在漁會和漁民座談到近午夜，今天上午5時30分巡視漁貨拍賣並走訪養殖業者，了解養殖業面臨的問題等。

韓國瑜7時30分許離開漁會，不過他並未如市府安排出席上午10時召開的市政會議，市府於line群組通知取消市長全天共4個行程，發放福袋行程改由副市長李四川及民政局長曹桓榮代理。

王淺秋受訪表示，市長不舒服、體力不支，可能是近日行程排太滿，加上韓國瑜原本有點感冒，所以決定暫時休息一下。

韓國瑜前日直播抱怨「高雄前瞻計畫全要改寫」，質問行政院長「什麼意思」。今天行政院長蘇貞昌受訪指出，若韓拿得出任何一張公文，是他發出要求高市府重寫前瞻建設計畫內容，就跟韓國瑜道歉、跟全體高雄市民道歉；反之，韓國瑜應該道歉，包括跟行政院公務員。

王淺秋反問「道不道歉有那麼重要嗎？」她說，重要的是計畫要續做下去；行政院概括承受前瞻計畫，院長要負責，市府方面心急如焚盼預算趕快下來以利執行。她感謝蘇貞昌願意幫高雄市繼續推動前瞻建設計畫，如果中央和地方立場一致就不會有疑問。至於道歉一事，她表示，「無法代表市長做直接回應」。

韓國瑜將自24日到28日出訪馬來西亞及新加坡，媒體關切行程安排，王淺秋說，行程大致已經敲定，尚有部分細節要再做確認。（編輯；黃世雅）1080219