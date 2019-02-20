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華航客機奔月剪影 退休校長捕捉元宵美圖分享

最新更新：2019/02/20 20:21
嘉義縣國小退休校長張文良19日晚間在住家拍攝超級月亮時，剛好有飛機入鏡，形成美麗剪影，他特別PO上臉書，與網友分享。（張文良提供）中央社記者黃國芳傳真　108年2月20日
嘉義縣國小退休校長張文良19日晚間在住家拍攝超級月亮時，剛好有飛機入鏡，形成美麗剪影，他特別PO上臉書，與網友分享。（張文良提供）中央社記者黃國芳傳真　108年2月20日

（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）嘉義縣國小退休校長張文良平時喜歡以攝影作為紀錄，昨天晚上在民雄鄉住家拍攝超級月亮時，剛好有飛機入鏡，形成美麗剪影，特別PO上臉書，與網友分享。

張文良今天表示，昨天是元宵節，適逢會出現超級月亮，便於元宵夜晚，在民雄鄉住家以600mm長鏡頭拍攝月亮，當時就期待有飛機能入鏡，沒想到剛好成真，運氣真好，如果相機是使用連拍，構圖畫面一定更好。

張文良指出，查詢昨天晚上10時多飛過嘉義上方的班機，為華航一班從日本大阪飛往高雄的客機，剛好捕捉飛過超級月亮的畫面。

從事教職多年的張文良於去年退休，90年在梅山鄉龍眼國小擔任主任，因當地生態豐富，才開始拍攝生態至今，在偏鄉國小當校長期間，喜歡以拍攝作為紀錄，106年7月間，曾在住家頂樓架設3台相機，以廣角等不同角度拍攝火燒雲景象，再做成縮時影片，PO上臉書，與網友分享。（編輯巷：方沛清）1080220

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