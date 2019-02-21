韓國瑜嚴肅面對二二八傷痛 盼社會祥和

高雄市長韓國瑜（中）21日出席由民進黨立委許智傑（右）舉辦的「二二八事件72週年紀念行動」記者會，民進黨市議員陳致中（左）也出席與會。中央社記者王淑芬攝 108年2月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）高雄市長韓國瑜今天說，感佩雄中自衛隊於二二八事件中無私情懷，而展望高雄未來發展，希望不分彼此，即使族群、政黨不同，只要有愛與包容，相信希望高雄更祥和的思維都一樣。

韓國瑜上午在高雄市議會出席由高雄市第8選舉區選出的民主進步黨籍立法委員許智傑舉辦的「二二八事件72週年紀念行動--2019英雄返校、雄中自衛隊出巡」記者會，預告高雄市立高雄高級中學校友、行政院副院長陳其邁將參加相關活動。

民進黨籍高雄市議員陳致中也出席記者會，和韓國瑜座位緊鄰，兩人互動格外受關注。

公元1947年二二八事件發生時，台灣省立高雄第一中學（雄中前身）成為南部反抗軍警群眾聚集地，一群雄中學生結合其他學校學生共組自衛隊，勇敢挺身而出，不惜用年輕人的青春生命護衛校園與同胞生命安全。

韓國瑜表示，當時才17、18歲的學生用身體保護受害者的經過令人感動。相信任何市長面對二二八事件，對這樣的傷痛都會抱著嚴肅心情，許智傑不分政黨和省籍，邀約出席宣導愛與包容更具意義，而高雄有不同族群、文化齊聚，希望大家緊握在一起，拋掉不愉快的過去。

陳致中說，活動希望透過愛與包容的基礎向下扎根歷史教育，還原現場，讓大家了解二二八過程、精神及應如何看待。

雄中校友許智傑表示，遊行24日上午10時於雄中集合、出發到高雄火車站，推動「第二波二二八和平運動」，希望藉回顧歷史，強化台灣族群團結合作。（編輯：李明宗）1080221