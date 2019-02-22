澎湖大米龜傳佳話 謝姓母女續奇緣

澎湖湖西龍門觀音宮的大米龜6年前只有4000斤，由謝洪閨春阿嬤乞得，年年續龜緣，連續6年均由阿嬤連莊，大米龜也逐年成長，近3年來都奉還2萬斤，成為今年澎湖元宵乞龜中最大的一隻米龜。中央社 108年2月22日

（中央社澎湖縣22日電）在2019澎湖元宵乞龜活動中，最引人注目的是龍門觀音宮的2萬斤大米包龜。今年乞龜出現媽媽奉還、女兒接手乞得的結果，讓米包靈龜有好龜宿，成為今年元宵乞龜的佳話。

澎湖縣湖西鄉龍門村觀音宮的大米龜，6年前只有4000斤，由謝洪閨春老阿嬤乞得後，年年續龜緣，連續6年均由謝姓老阿嬤連莊乞得。大米龜也由原來的4000斤，逐年一直成長至8000、1萬8000斤，近3年來都奉還2萬斤，成為澎湖元宵乞龜中最大的一隻。

觀音宮管理委員會今天指出，在澎湖元宵乞龜文化中，全縣200多座大小廟宇都有乞龜習俗，其中，龍門觀音宮的2萬斤大米包龜，是最大一隻，吸引眾人目光。在一連3天的擲筊乞龜活動中，大米包龜最後由謝洪閨春的女兒謝玉枝乞得，令在場宮廟人士與民眾稱奇，直稱再與靈龜續緣。

謝姓老阿嬤家族連續多年來乞得大米包龜的白米，全數捐贈給龍門社區及縣內弱勢族群。今年這隻大米包龜一樣將在24日分送給地方各界，一起分享感受靈龜的福份。

至於馬公市鎖港里北極殿（260兩）、山水里上帝廟（372兩）的大金龜，競爭也非常激烈，也都出現同杯數情況，其中，上水上帝廟大金龜由陳俊明乞得；鎖港北極殿大金龜，則進PK大賽，最後由呂芮甄以8相杯奪下大金龜，讓澎湖今年元宵乞龜圓滿落幕 。（編輯：戴光育）1080222