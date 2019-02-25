媽媽清潔工 兒考滿級分立志當無國界醫生

大學學測成績25日公布，桃園市一名拿下5科75級滿分的學生楊宇荃（圖），日前與母親返回福建省偏鄉探親時突然上吐下瀉，親身體會到城鄉醫療資源的差距，表示未來要擔任無國界醫師。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年2月25日

（中央社記者吳睿騏、魯鋼駿桃園25日電）「我媽是清潔工，我以後要成為無國界醫生」，大學學測成績公布，桃園市楊梅區治平高中的學生楊宇荃拿下5科75滿級分，希望將來攻讀醫科，到偏鄉及貧窮國家救人。

楊宇荃表示，小時候父母離異，和母親相依為命，原中國籍母親從事商業大樓清潔工作，每天辛苦的早出晚歸，卻總是提醒他要好好讀書。

楊宇荃說，日前與母親返回福建省偏鄉探親時突然上吐下瀉，母親與表哥緊急將他送往1小時車程外的醫院，醫生卻無法確定病症，也無法提供有效的治療，身體的病痛讓他更體會到城鄉醫療資源的差距，堅定自己擔任無國界醫師的決心。

另外，同校拿下學測4科60滿級分的袁睿廷表示，在2年級段考期間，父親突然心肌梗塞，當袁睿廷抵達醫院時，父親的心跳呼吸已停止28分鐘，生死一線間的父親，讓家人在急救與放棄間兩難掙扎，幸好在醫師和葉克膜的協助下，才在53分鐘後恢復呼吸心跳。

親眼見證現代醫學奇蹟的袁睿廷也因此立志當醫生，期許自己未來能幫助更多人脫離病痛。（編輯：張銘坤）1080225