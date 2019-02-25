張正傑親子音樂會 牛肉麵PK義大利麵

（中央社記者江俊亮嘉義市25日電）有「音樂『玩』童」之稱的大提琴家張正傑，將於3月24日在嘉義市文化局舉辦「牛肉麵PK義大利麵」親子音樂會，邀請觀眾現場票選，「猜對有得吃，猜錯看人吃」。

張正傑與藝人趙自強、次女高音翁若珮今天在嘉義市文化局召開記者會，由張正傑代表西方音樂的義大利麵，趙自強推薦東方牛肉麵，現場烹調後，在張正傑悠揚的大提琴聲中，由翁若珮演唱東西方不同的曲調。

張正傑表示，他的構想來自日本美食節目「料理東西軍」，因為美食是台灣人最能了解的話題，如果美食能與音樂搭配，將會更有趣，於是邀請「親子天王」趙自強一起來PK。

他說，麵食到底是從東方傳到西方，還是從西方傳到東方，向來有所爭議；他認為有些音樂不太好懂，但加入美食元素之後，聽眾就容易了解音樂中也有Q得彈牙、也有濃郁的那種感覺。

張正傑說，他旅居奧地利時，學會做義大利麵，回台後，他煮的義大利麵很搶手，要吃他煮的義大利麵要排隊等4年。這場音樂會將由他現場烹調義大利麵，耐斯王子大飯店主廚烹煮牛肉麵，讓觀眾投票PK，猜對的有得吃，猜錯就要看人吃。

他說，很多人以為牛肉麵來自中國大陸，其實牛肉麵跟台灣有關。相傳以前老兵用狗肉烹調麵食，後來被國防部糾正，才改用牛肉。這場音樂會也會演奏東方老兵思鄉、西方義大利曲子，結合美食與音樂饗宴。

趙自強指出，張正傑是美食家，真的很會做意大利麵，而且做得很好吃，這次音樂會是張正傑的點子，融合音樂與美食，讓觀眾了解美食，也感受音樂之美。

嘉義市長黃敏惠表示，張正傑不僅點子多、又幽默風趣，很受小朋友喜愛，她沒想到音樂竟然可以跟美食結合，歡迎親子共同體驗東西飲食文化與音樂產生的火花。（編輯：翁翠萍）1080225