警助101歲人瑞返家 妻落淚卸心中石

（中央社記者黃麗芸台北25日電）北市101歲人瑞王姓老翁日前搭計程車時，司機因王翁口音重而不解要去哪，只好到派出所請求警方協助，員警耐心辨識王翁所報個資並協助返家，憂心落淚的王妻才放下心中大石。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，轄下三民派出所警員白曉帆、林延修18日中午12時30分備勤時，忽然有一名計程車司機跑進派出所報案，指稱在新東街載到一位老翁，他無法聽懂對方要去哪，只好請警方協助處理。

白曉帆和林延修獲報後隨即前往查看，發現老翁說話口音相當重，兩人耐心和老翁對談，才慢慢從老翁的生澀言詞中拼湊出其年籍資料和家中地址，確認為現年101歲的王姓老翁，和妻子一同居住在松山區民生東路一帶。

因為擔心王姓老翁返家安危，警方主動駕駛巡邏車載送他回家，年邁王妻一看見返家的王姓老翁便落淚說「你跑去哪裡了…」溫馨場面讓員警都為之動容。

松山分局呼籲，若家中有年老長輩外出久而未歸，請立即撥打110報案，通報警方協助；另松山分局也提供指紋捺印建檔服務，盼讓迷途長者能加速確認身分，盡快找到回家的路。（編輯：方沛清）1080225