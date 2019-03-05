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清明連假搭船來金門 體驗不一樣遊程

最新更新：2019/03/05 15:31
金門縣政府5日表示，今年清明節連續假期循例由縣府租賃客船協助疏運，4月3日及7日將分別行駛台中至金門、金門至台中各一航次，單程航次可載運400人次，6日起受理購票登記。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年3月5日
金門縣政府5日表示，今年清明節連續假期循例由縣府租賃客船協助疏運，4月3日及7日將分別行駛台中至金門、金門至台中各一航次，單程航次可載運400人次，6日起受理購票登記。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年3月5日

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）金門縣政府今天表示，清明節連續假期海上運輸4月3日、7日行駛台中-金門往返各一航次，除了旅台鄉親優先搭乘外，也歡迎其他民眾利用難得機會搭乘專船來金，體驗不一樣旅遊。

二二八連續假期才剛結束，清明連假又將在4月4日到7日登場。縣府觀光處表示，為了減輕旅台鄉親返鄉經濟負擔，紓解連假期間台金航線空運壓力，縣府依照往例租賃客船航駛台中-金門往返各一航次。

觀光處表示，台金航運每趟航程約8到9小時。台中至金門航線4月3日晚間11時由台中港啟航，預計隔天上午8時抵達金門料羅港；金門到台中航線7日上午11時由金門料羅港返航，預計當天晚間8時抵達台中港。

考量回程跨越午、晚餐時間，觀光處長丁健剛提醒搭乘的民眾在登船前，預先準備充足的食物及飲水，以備不時之需。

台金專船單程航次可載運400人次，搭乘對象以金門縣旅台鄉親優先，並視情況開放其他民眾搭乘專船來金旅遊。觀光處說，以往都有不少台灣民眾利用這個難得的機會搭船來金，感受不一樣的遊程，歡迎各地民眾前來體驗。

船費方面，一般身分者單航次費用新台幣500元，特殊身分者300元，適用人員包括65歲以上、未滿12歲，以及持有在學學生證的學生。

登記購票日從明天起到26日，有需要的民眾可以持本人身分證明文件，每天上午9時向各「登記窗口」辦理登記、繳費並領取乘船票證。

詳細訊息可上金門縣政府網站查詢https://reurl.cc/blm2l。（編輯：黃世雅）1080305

金門縣政府將於清明連假租賃客船協助疏運，台金專船單程航次可載運400人次，搭乘對象以金門旅台鄉親優先，視情況開放其他民眾搭乘。觀光處表示，以往都有不少人利用這個難得機會搭船赴金，感受不一樣的遊程，歡迎各地民眾前來體驗。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年3月5日
金門縣政府將於清明連假租賃客船協助疏運，台金專船單程航次可載運400人次，搭乘對象以金門旅台鄉親優先，視情況開放其他民眾搭乘。觀光處表示，以往都有不少人利用這個難得機會搭船赴金，感受不一樣的遊程，歡迎各地民眾前來體驗。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年3月5日
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