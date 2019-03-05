活化閒置設施 花蓮百年花崗游泳池變身戲沙池

花蓮市百年花崗游泳池改造成兒童戲沙池，目前雖已完工，之前也曾邀請幼兒園小朋友體驗，現正加緊處理部分需要改善的細節，以確保小朋友遊玩時的安全品質。（資料照片）中央社記者李先鳳攝 108年3月5日

（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）活化閒置設施，花蓮市百年花崗游泳池改造成兒童戲沙池，有趣又療癒的氛圍讓人期待，市長魏嘉賢表示，近期內將公布開放時間，初步採預約制，讓幼兒園小朋友體驗。

魏嘉賢說，花崗游泳池於1922年7月由日本人興建，後來設備老舊，加上私人營運及各中小學附設游泳池陸續興起，曾經荒廢10多年；民國91年重新整頓後標租，到95年合約期滿又關門歇業，99年重新標租，業者營運僅兩年，就因不堪虧損而主動停止營業。

為活化閒置游泳池，市公所規畫運用原來的空間，打造成豐富趣味的遊樂場所。

魏嘉賢說，花蓮市專為兒童設計的遊樂場所不多，，因此利用游泳池的空間設置兒童戲沙池，以海洋風情為規劃主題，創造優質的遊憩空間，以促進兒童育樂設施並豐富教育功能。

花蓮市公所建設課長徐國城說，兒童戲沙池工程去年1月開工，目前雖已完工，但為確保小朋友遊玩安全品質，已積極提升安全係數，也爭取經費辦理遮陽設施的裝置。目前在辦理使用執照變更類別，將原有更衣室變更為小賣部，曾邀請市立幼兒園小朋友體驗，對於需要改善的細節在加緊辦理中。

魏嘉賢說，近期會對外公布開放時間，初步先採取預約制，對象為公私立幼兒園及國小附設幼兒園的小朋友。開放後，每天有專人整理並定期消毒，請家長放心衛生問題。（編輯：翁翠萍）1080305