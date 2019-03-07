更多編輯台推薦新聞：
習近平兩會露白髮引熱議 打破中共染髮成規為哪樁
兩岸

習近平兩會露白髮引熱議 打破中共染髮成規為哪樁

熊本熊取名好糾結 官方不再堅持叫他酷MA萌
生活

熊本熊取名好糾結 官方不再堅持叫他酷MA萌

神秘英文字串密碼老外傷神 台灣網友輕鬆解謎
科技

神秘英文字串密碼老外傷神 台灣網友輕鬆解謎

台灣香蕉巨量銷日簽約 農委會主委陳吉仲見證
產經

台灣香蕉巨量銷日簽約 農委會主委陳吉仲見證

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
台灣藝術家楊世豪人體大環優雅演出 登上亞洲達人秀
訊息平台
首頁 / 地方

精障男失蹤49年 警湊線索找到家屬相認

最新更新：2019/03/07 16:45

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇用3個月時間比對身分不明通報資料，拼湊出被安置在屏東縣的75歲男子可能姓名，查出疑是民國59年在台北市通報失蹤的黃姓男子，協助家屬相認成功。

吳孟宇今天受訪時表示，去年自身分不明系統查得，於屏東縣屏安醫院附設瑞康精神護理之家有一名身分不明精障男子無人認領。男子在時間不詳的台北市區街道上被民眾發現報案，於87年間從台北轉介屏安醫院安置至今。

吳孟宇指出，原本比對失蹤人口資料都沒有符合者。後來從男子口中講出的音節拼湊出可能姓名，再比對後查得一筆於59年在台北市大同區走失的男子資料。經向主管報准後，通知失蹤男子的胞兄、胞姐及胞弟共5人，於今年2月下旬前往指認。

他說，男子與親人相見時原本已認不出來，後來在聊起小時候的回憶、並叫出哥哥的小名後，才逐漸記起自己的哥哥、姐姐、弟弟。原來這名男子姓黃，在家中10名兄弟姐妹中排行第6，在民國59年26歲時疑似因感情因素情緒不穩，離家後不知去向，家人遍尋不著。

吳孟宇指出，家屬這次接獲警方通知時，黃男已有4名手足過世。在世的5人彼此聯繫後，共同到屏東的安養機構指認。黃男的哥哥、姐姐再見自責沒有完成父母的心願好好照顧弟弟，不捨的心全寫在臉上，令在場的人相當感動。家屬很感謝警方的協助，並將盡快配合相關單位恢復黃男身分。

麻豆警分局長楊慶裕表示，平時很重視協尋失蹤人口工作，也鼓勵同仁能多發揮同理心，讓更多失蹤者能早日與家人團圓。（編輯：方沛清）1080307

地機族