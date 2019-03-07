精障男失蹤49年 警湊線索找到家屬相認

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇用3個月時間比對身分不明通報資料，拼湊出被安置在屏東縣的75歲男子可能姓名，查出疑是民國59年在台北市通報失蹤的黃姓男子，協助家屬相認成功。

吳孟宇今天受訪時表示，去年自身分不明系統查得，於屏東縣屏安醫院附設瑞康精神護理之家有一名身分不明精障男子無人認領。男子在時間不詳的台北市區街道上被民眾發現報案，於87年間從台北轉介屏安醫院安置至今。

吳孟宇指出，原本比對失蹤人口資料都沒有符合者。後來從男子口中講出的音節拼湊出可能姓名，再比對後查得一筆於59年在台北市大同區走失的男子資料。經向主管報准後，通知失蹤男子的胞兄、胞姐及胞弟共5人，於今年2月下旬前往指認。

他說，男子與親人相見時原本已認不出來，後來在聊起小時候的回憶、並叫出哥哥的小名後，才逐漸記起自己的哥哥、姐姐、弟弟。原來這名男子姓黃，在家中10名兄弟姐妹中排行第6，在民國59年26歲時疑似因感情因素情緒不穩，離家後不知去向，家人遍尋不著。

吳孟宇指出，家屬這次接獲警方通知時，黃男已有4名手足過世。在世的5人彼此聯繫後，共同到屏東的安養機構指認。黃男的哥哥、姐姐再見自責沒有完成父母的心願好好照顧弟弟，不捨的心全寫在臉上，令在場的人相當感動。家屬很感謝警方的協助，並將盡快配合相關單位恢復黃男身分。

麻豆警分局長楊慶裕表示，平時很重視協尋失蹤人口工作，也鼓勵同仁能多發揮同理心，讓更多失蹤者能早日與家人團圓。（編輯：方沛清）1080307