嘉義幣預計7月上線 讓農產品從產地直達餐桌

（中央社記者游凱翔台北3日電）嘉義縣政府今天舉辦「嘉義幣產官學合作簽約記者會」，民進黨籍立委蔡易餘指出，嘉義幣透過區塊鏈、物聯網，讓民眾直接向農民採購農產品；更是從產地到餐桌概念，預計7月上線。

嘉義縣政府上午與中華科技金融學會在台北凱薩大飯店舉辦「嘉義幣產官學合作簽約記者會」，民進黨籍的立委蔡易餘、吳玉琴、陳明文、吳焜裕，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、中華科技金融學會副理事長沈中華等人出席。

蔡易餘表示，他在高雄看到「高雄幣」時，發現這套機制能深入生活，並在都市與生產者及商家結合，讓民眾能夠跟農民、漁民購買，因此萌生在嘉義推動「嘉義幣」的可能性。最主要的精神，就是在生產過程中創造節點，利用區塊鏈無法被竄改、去中心化的概念，告訴消費者所購買的阿里山茶、東石的海產，「真的來自嘉義」。

吳玉琴說，透過科技的運用公開及確保品質，是「從產地到餐桌的概念」；陳明文也認為，農民的收入比較不好，甚至從生產到民眾消費的過程中經過多層剝削，如今可以透過此技術連結消費者及生產者，對嘉義的農業有很大的幫助，也能確保民眾買到的是純正的產品，而不是混雜其他產地及品項的不良農產品。

翁章梁指出，目前嘉義縣政府正在盤整農業通路，希望未來能擴大通路，讓農民生產更穩定。而這套系統預計在7月左右上線。

至於如何取得嘉義幣，中華科技金融學會解釋，以阿里山茶為例，民眾可透過手機、網站註冊會員後點選茶園地圖，從參與「小農合夥」開始認養關懷，接著在採收前3至7天透過「集合定價」參與此批次的定價，最後再零售訂購。

最後茶農由增加的收入中提撥6%發行嘉義幣回饋消費者，而消費者無法線上扣抵，只能到嘉義縣當地使用，有利於農民由純農業轉型成有附加價值的休閒農業。（編輯：趙蔚蘭）1080503