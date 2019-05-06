質詢韓國瑜翻白眼 時力正妹黃捷爆紅

時代力量高雄市議員黃捷（圖）日前質詢高雄市長韓國瑜「自由經濟示範區」，被韓國瑜的答詢氣到翻白眼，影片瘋傳爆紅。黃捷6日受訪呼籲勿再造神，她強調只是盡民代監督職責。中央社記者王淑芬攝 108年5月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）時代力量高雄市議員、正妹黃捷因質詢「自經區」被韓國瑜的答詢氣得翻白眼，影片瘋傳爆紅，她強調只是盡民代監督職責，至於被留言罵「弱智」、「豬頭」，她未加理會。

黃捷議會問政理性犀利，以26歲政壇新人表現算出色，一次次質詢韓國瑜鏗鏘有力，讓韓不敢小覷這個小女生的質詢火力。

黃捷3日在議會質詢韓國瑜「自由經濟示範區」要什麼、不要什麼，韓國瑜一再以「發大財」回應，說不清楚，她氣到翻白眼。黃捷後來將影片貼網並評論韓國瑜「通通回答不出來」。

黃捷用質詢影片搭配社群網路讓網友看個夠，粉絲專頁按讚人數從1.8萬餘人爆增至逾8萬人，網友讚爆並封她「新一代鄉民女神」。短短數天爆紅，她今天受訪呼籲網友勿再造神，她只是盡民代監督職責，也不忘批韓國瑜「太不用功」。

黃捷當過記者與立法院時力黨團助理，因想回南部工作，因緣際會被推薦代表時力在鳳山區參選。更傳奇是她去年市議員選舉才花費新台幣100萬元，時力資助、小額募款各一半。她靠自行車穿梭選區巷弄，受到側目、質疑，得不到是「韓粉」的父親支持，但開票結果證實這個政治素人得到認同支持，理想得以實現。

還在攻讀台灣大學環境衛生研究所碩士的黃捷，議會質詢表現不輸政壇老將，議題更尖銳、用詞更麻辣，善於利用社群打開能見度，瞬間成網紅。

黃捷平常騎機車跑攤走基層，坦言這兩天所到之處都被拉著合照，還有人要她再秀一下「翻白眼」；至於網路批評她「豬頭」、「弱智」，她未理會。（編輯：翁翠萍）1080506