花蓮整合長照資源 福利地圖速找210據點

花蓮縣各鄉鎮的社區組織透過向社會處申請，已成立79個社區照顧關懷據點，其中50個據點在今年增加辦理預防及延緩失能課程，成功轉型為社區照顧C據點。（資料照片）中央社記者李先鳳傳真 108年5月7日

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮縣「社區照顧關懷據點」新增一處，8日起開辦。花蓮縣社會處表示，整合資源，將長期照顧制度與社區照顧連結，並利用網站「福利地圖」讓民眾快速尋找能參與的適合服務。

新增的「社區照顧關懷據點」設在花蓮縣老人會館新建大樓4樓，會館今年初揭牌啟用，全館占地433坪，共有4層樓，1樓設置社會處及縣老人會聯合辦公室、2樓辦理文康健促活動、3樓為長青大學教室、4樓開辦社區關懷據點。

花蓮縣政府社會處長張逸華今天表示，現階段已有社區長輩30人，每週三上午到會館參加健康促進及預防延緩失能的各類專業知能課程，也有手工藝等休閒課程。課程結束後提供營養餐食，此外每月電話問安、關懷訪視服務，讓子女們在外能安心工作，長輩在地樂活。

根據內政部統計，花蓮縣至108年3月止，65歲老年人共計5萬2799人，老年人口比率達16%。

張逸華表示，花蓮縣各鄉鎮的社區組織透過向社會處申請，已成立79個社區照顧關懷據點，其中50個據點在今年增加辦理預防及延緩失能課程，成功轉型為社區照顧C據點。

透過C據點的申請，由醫師、物理治療師、復健師及護理師等組成團隊，開辦一系列預防及延緩失能的專業課程，並將社區中健康、亞健康及衰弱老人都納入服務範圍。

張逸華指出，目前花蓮縣在社區內的照顧據點有社區照顧C據點、社區關懷據點、文化健康站、伯公照護站、福氣站、失智社區服務據點及巷弄長照站等7類共210個據點。

為了讓社區長輩能夠更加瞭解及接受服務，社會處已著手整合，據點相關資料可至社會處網站「福利地圖」查詢，未來將會分享各類社區照顧活動、教育訓練等資訊名額，使民眾能夠快速尋找並參與適合的服務。（編輯：方沛清）1080507