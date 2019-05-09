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7旬老翁代母職無怨無悔 孫女貼心回饋

最新更新：2019/05/09 14:56
嘉義縣7旬戴姓老翁（中）歷經兒子家暴、犯罪入獄及妻子罹患精神疾病等遭遇，仍肩負起11歲孫女的教養責任，無怨無悔，孫女也會協助整理家務、主動按摩回饋。（嘉義家扶中心提供）中央社記者黃國芳傳真　108年5月9日
嘉義縣7旬戴姓老翁（中）歷經兒子家暴、犯罪入獄及妻子罹患精神疾病等遭遇，仍肩負起11歲孫女的教養責任，無怨無悔，孫女也會協助整理家務、主動按摩回饋。（嘉義家扶中心提供）中央社記者黃國芳傳真　108年5月9日

（中央社記者黃國芳嘉義縣9日電）嘉義縣7旬戴姓老翁歷經兒子家暴、犯罪入獄及妻子罹患精神疾病等遭遇，仍肩負起11歲孫女的教養責任，無怨無悔，品學兼優的孫女，平時會協助整理家務、主動按摩回饋。

嘉義家庭扶助中心今天表示，71歲戴姓老翁的兒子因吸毒衍生家庭暴力，造成妻子生下女孩不到周歲即離婚，戴姓老翁就負起照顧孫女的責任，兒子則於前幾年因案入獄服刑至今。

嘉義家扶中心指出，戴姓老翁的妻子罹患精神疾病多年，持續服藥控制，兩年前病情加重，現由親屬協助照料，戴姓老翁則與孫女相依為命，展開為期多年的隔代教養。

戴姓老翁深信天無絕人之路，只要自己努力，一定有美好的未來，且還有孫女要扶養，絕不能自怨自艾。

戴姓老翁為做好孫女的好榜樣，去年報名家扶中心舉辦的家長生涯發展方案，在為期一年的烹飪課程中從不缺席，結業後，順利考取中餐丙級證照，更獲得家扶中心自強家庭殊榮，樹立最佳身教典範。

嘉義家扶中心表示，戴姓老翁的11歲孫女品學兼優，平時除協助整理家務外，還學會煎荷包蛋幫爺爺加菜，且常常主動幫疲勞的爺爺按摩。

戴姓老翁爺代母職多年，家扶中心感佩他一肩扛起隔代教養責任，於母親節前夕，特別由家扶中心督導吳麗華送蛋糕給予祝福。

吳麗華指出，隔代家庭面對許多生活及教養上的壓力及困境，戴姓老翁將不幸轉化為前進的動力，且爺代母職在現今社會更顯珍貴，堅毅的生命光輝更能彰顯母親節意義。（編輯：陳俊碩）1080509

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