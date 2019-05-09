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歡度母親節 免稅店桃機熱歌勁舞送康乃馨

最新更新：2019/05/09 19:11
昇恆昌免稅店9日在桃園機場舉辦溫馨感恩母親節的活動，讓出國的媽媽們相當開心。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年5月9日
昇恆昌免稅店9日在桃園機場舉辦溫馨感恩母親節的活動，讓出國的媽媽們相當開心。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年5月9日

（中央社記者邱俊欽桃園機場9日電）母親節前夕，桃園機場昇恆昌及采盟免稅店，今天先後都舉辦慶祝母親節的活動，除了有歌手表演，還有創意廣場舞，並送給出國媽媽們康乃馨與玫瑰花，祝福佳節快樂。

昇恆昌免稅店上午在桃園機場舉辦溫馨感恩母親節的活動，為了象徵新時代的媽媽兼顧事業家庭、獨立自主，但在家庭中卻是溫暖且堅強，昇恆昌今年不用康乃馨，特別以玫瑰花布置現場，也送出玫瑰花，祝福普天下媽媽們，充滿美麗與自信。

昇恆昌並邀請歌手在出境管制區內表演，同時邀請插畫速寫師繪製肖像，讓出國的媽媽們相當開心。

另外，采盟免稅店下午舉辦「啾是愛媽咪」活動，邀請熱情活潑的社區媽媽們表演創意廣場舞；在動感十足的舞蹈老師帶動下，讓現場旅客感受到媽媽們的年輕活力，不少旅客也忍不住加入舞蹈行列，隨著音樂起舞，瞬間炒熱現場氣氛。

采盟員工也扮演起小天使，發送康乃馨、香皂花給國內外旅客們，也提供旅客可以透過AR動態電子卡片，表達對母親的祝福，留下美好感動。

下午活動現場，還出現意外嘉賓，有一家「4代同堂」的旅客，在登機前行經活動現場，成為所有人祝福的焦點。（編輯：黃世雅）1080509

歡度母親節，采盟免稅店9日舉辦「啾是愛媽咪」活動，有一家「4代同堂」的旅客，在登機前行經活動現場，成為所有人祝福的焦點。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年5月9日
歡度母親節，采盟免稅店9日舉辦「啾是愛媽咪」活動，有一家「4代同堂」的旅客，在登機前行經活動現場，成為所有人祝福的焦點。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年5月9日
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