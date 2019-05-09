照顧身障子女忘了愛自己 家扶禮讚自強媽媽

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗家扶中心今天表揚3名照顧身心障礙子女的「自強媽媽」並致贈化妝品、新衣作為母親節禮物，其中一名罕病兒母親說，自己沒什麼願望，「最大期盼是孩子能自在『呼吸』」。

苗栗縣原住民母親根美蓮婚後育有3名子女，大兒子3歲時因高燒不退，不斷乾咳，經診斷罹患機率僅百萬分之3的「肺泡蛋白質沉著症」，發病時幾乎無法呼吸、進食，需要住院2週，經過手術10幾個小時的肺部沖洗術治療，才能恢復呼吸。

7年來，根美蓮照顧罕病兒，每月北上奔波帶他回診從不喊苦，積極學習有關病症的知識與發病前兆的觀察，以便即時照護。她指出，兒子罹患的罕見疾病，是台灣首例，每次經歷洗肺手術，她看得很心疼，尤其這次孩子問醫生「為什麼我都不會好」醫生聽了都不知如何回答，轉頭跑到值班室偷哭。

因為要省錢給兒子治病，根美蓮很少為自己添購化妝品，但孩子希望她也能像別人的媽媽一樣打扮得漂漂亮亮，今天欣然接受家扶中心送上的化妝品禮物，收下禮物的同時，她說自己沒什麼願望，「最大期盼，就是早點醫好兒子的病，讓他自在地『呼吸』」。

母親節將至，苗栗家扶中心今天表揚3名照顧身心障礙子女的自強母親，除了根美蓮之外，單親養育2子的小玉媽媽，除一肩扛起家計，也花更多時間教導患有唐氏症的兒子學會生活自理，總捨不得把錢花在自己身上的她，今天穿著家扶送的新衣出席表揚活動。

另外，新住民媽媽小芬，因小女兒患有多重障礙及過動症，至今5歲仍無法自行行走。當家扶提起要送她禮物時，心中仍掛念孩子選擇了「背包」，她說，因為經濟因素，「孩子的背包都是二手回收而來，不曾有過全新的」。家扶中心決定加贈一件防曬外套作為專屬她的母親節禮物。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，受助媽媽總是為家庭付出，鮮少愛護自己，這群媽媽面臨孩子生病、殘疾，除肩負龐大經濟壓力，還要付出更多耐心、無微不至地照顧，相當令人感動，期盼透過表揚活動，讓這些堅韌媽媽的辛苦被更多人看見，也送上貼心母親節贈禮，溫暖她們的心。（編輯：張銘坤）1080509