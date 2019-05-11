自經區說帖疑抄襲前市長報告書 韓國瑜：不可能

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高市府公布「自由貿易經濟特區說帖」但遭質疑抄襲前市長陳菊委託學界製作的研究報告，高雄市長韓國瑜說，「不可能抄襲那個」，還請大家去查字典，了解「說帖」的定義再評斷。

韓國瑜今天出席在高雄展覽館舉辦的「編舟計畫公益啟蒙體驗營」活動後受訪做上述的表示。

高雄市府昨天公布自經區說帖後，隨即被檢視和討論，時代力量市議員黃捷批評沒有願景。

民進黨市議員郭建盟在臉書貼文指出，市府提供的「高雄自由經濟示範區」說帖內容及架構，應該是抄自陳菊團隊委託中山大學國家政策研究中心所做的「高雄自由經濟示範區法治規劃及架構之研究」中，節錄行政院自由經濟示範區政策說明。

韓國瑜受訪指出，到時議員質詢的時候就可以一個個核對。

他說，外界有人批評說帖粗糙不堪。但希望大家去去查查康熙字典、雅虎或google，弄清楚「說帖」兩字的定義；他說，「說帖」不是研究計畫、不是博士論文、不是可行性評估報告，說帖就是書信的放大目標、宗旨、想法結論，請先查清楚「說帖」的定義，再來評斷。

他說：「現在就是很多人想要我出糗，『說帖』兩字定義都沒搞清楚，就把我修理一頓，未來議會再做討論。」

媒體再追問是否有參考陳菊的相關資料，韓國瑜說，參考的資料很多，學者專家提供的資料和看法很多。他說：「我覺得不可能去抄襲那個，到議會的時候再來討論。」（編輯：吳佳穎）1080511