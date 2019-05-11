汶萊7成華人來自烈嶼 學者規劃書寫僑親拚搏史

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）汶萊41萬人口中有4萬多華人，其中7成移民祖籍來自烈嶼，學者江柏煒建議在烈嶼興建華僑博物館；他計劃為烈嶼僑親寫書，記錄烈嶼僑親海外拚搏的過程。

金門國家公園管理處委託國立台灣師範大學教授江柏煒，自2018年辦理2年的「近代烈嶼海外移民及其文化傳播」計畫。第一年度計畫著重在汶萊烈嶼鄉親的散居、定居與歸鄉經驗等移民記憶，試圖了解汶萊華人社會、經濟與生活史。

江柏煒今天在烈嶼圖書館分享研究初步成果表示，汶萊是多種族國家，全國約41萬多人口中，馬來人占65.8%，華人10.2%，華人約4萬多，其中7成移民祖籍來自烈嶼。他細數了在汶萊經商有成的鄉僑，介紹王文邦、林德甫、劉錦國、林朝基等家族故事，他們成為當地華人社會領袖，不少也獲得蘇丹冊封宮廷官銜。

其中，原籍烈嶼西宅的王文邦發起籌建育才學校，1922年更名為汶萊中華學校，在異地開展的華文教育，持續到現在；繼任和接棒者都是烈嶼籍僑領。江柏煒表示，可見這些鄉僑在汶萊華人社會的影響力，以及對華文教育的貢獻。

金門縣志記載，烈嶼移民主要的出洋地是新加坡和汶萊；江柏煒指出，除了1860年代的大規模移民，1950到58年間因國共戰爭初期，也有近18%的金門鄉親離開金門，遷居海外。由於二戰以後發現石油，華人移居汶萊人口數在1960年代達到高峰。

江柏煒提到，烈嶼人即使僑居海外，身分認同仍以原鄉為主，視自己為烈嶼村落的一分子；就算取得公民權或居留權，仍自認是華僑。

江柏煒說，許多烈嶼僑親從落葉歸根變成落地生根，華人文化還能維持多少，僑鄉要幫忙，讓他們知道文化的根在金門。他建議未來在烈嶼興建華僑博物館，並表示想為烈嶼寫書，呈現烈嶼僑親在海外拚搏的精神。

金門國家公園管理處處長曾偉宏全程聆聽江柏煒的分享，曾偉宏說，烈嶼人近百年的汶萊奮鬥中令人動容，讓大家對當時僑鄉生活的辛苦與點滴感同身受。

烈嶼鄉鄉公所秘書方小萍表示，願與縣府研究促成興建華僑博館。方小萍的父親早年也到汶萊發展，在汶萊出生的她一歲以後才回到烈嶼。方小萍說，僑親身上太多值得學習之處，建議現在的年輕人應該出去吃點苦，以後才會珍惜所有。（編輯：吳佳穎）1080511