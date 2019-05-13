遇到大挫折 戴勝益：直到解決為止 永不放棄

（中央社記者陳朝福高雄13日電）王品集團、益品書屋創辦人戴勝益今天說，當面臨大挫折時，苦思直到解決為止，永不放棄。

勞動部人才資源發展中心下午在高雄國賓飯店舉辦「108年度CEO講堂」，邀請戴勝益分享經營理念和育才哲學，幽默的口才多次引起聽講者笑聲，而他坦然面對生死及淡然交代遺囑的態度，引來熱烈鼓掌及讚嘆聲。

戴勝益開講前先講一個生地瓜與烤地瓜的故事，他說，這個故事有很大的啟發，他經常講，希望也對員工和大家有些啟發。對於同一條地瓜，當生地瓜時吃起來無味，但烤過後卻鬆軟味香，差異就在於多了溫度與熱情。

經營事業和工作時，戴勝益說，伸手不打笑臉人，很多事情要以微笑處理，否則當人在生氣憤怒時容易失去理智，尤其在剛出社會工作時要笑給大家看。他這幾十年來未曾對老婆和下屬發過脾氣。

曾擁有400多家直營店和員工1萬5000多人，戴勝益表示，經營工作、事業要認真，誠實和認真做事就是對自己負責；他也誠實繳稅。

創業和展店不容易，戴勝益舉例說，當年到美國投資展店時，除了應變能力要快，剛開始的時候對方的股權是20%，雙方合作不是很愉快，後來以退為進，對方的股權增至80%，大家合作愉快。（編輯：陳俊碩）1080513