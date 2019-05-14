中市彩筆畫媽祖水彩比賽 徵件將開跑

台中市文化局14日在市府舉辦「2019彩筆畫媽祖水彩比賽」徵件記者會，由副局長施純福（右4）與台中市各媽祖宮廟代表一同將顏料倒入主題箱中，宣布比賽徵件將從27日起到6月14日止徵件。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年5月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市文化局舉辦的「彩筆畫媽祖水彩比賽」，將從27日起收件，文化局副局長施純福今天表示，主題可表現媽祖宮廟建築、文物、民俗活動之美等，總獎金36萬8000元。

文化局今天在市府舉辦「2019彩筆畫媽祖水彩比賽」徵件記者會，由施純福與台中市各媽祖宮廟代表一同將顏料倒入主題箱中，透過水彩暈染的效果，宣布這項比賽徵件將從27日起到6月14日止徵件。

施純福表示，彩筆畫媽祖水彩比賽今年邁入第7屆，每年都收到上千件參賽作品，而繪畫主題可表現媽祖宮廟建築、文物、民俗活動之美等，台中有12間百年宮廟，每間宮廟都很漂亮且各具其特色，歡迎全台灣愛畫畫的朋友一起來參加。

施純福指出，這項比賽共分成大專院校及社會組、高中（職）、國中組、國小高年級組、國小中年級組、國小低年級組等組，總獎金高達新台幣36萬8000元，其中最高獎金為「大專院校及社會組」首獎8萬元。

除了獎金外，施純福說，將選出百件優秀得獎作品自8月17日至9月15日在港區藝術中心展出。媽祖國際觀光文化節為台中最具象徵性的文化節慶代表，期待藉由「彩筆畫媽祖水彩比賽」，讓大家能更加親近媽祖文化並傳承下去。（編輯：陳俊碩）1080514