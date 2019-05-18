澎湖12商家參加海絲博覽會 跨海行銷美食工藝品

澎湖工策會總幹事洪疇雲（右4）18日率領澎湖12家廠商參與海上絲綢之路博覽會，澎湖館以「浪漫澎湖灣」為主題，向對岸行銷澎湖的特色美食與工藝品。（洪疇雲提供）中央社 108年5月18日

（中央社澎湖縣18日電）澎湖工策會總幹事洪疇雲今天率領澎湖12家廠商到福建馬尾區，參與海上絲綢之路博覽會暨海峽兩岸經貿交易會，向對岸行銷澎湖的特色美食與工藝品。

海上絲綢之路博覽會又稱海絲博覽會自今天起至22日為期5天，其中，澎湖館由洪疇雲率在地的12家特色美食與藝品等跨海行銷，獲得兩岸貿易商的看好。

洪疇雲表示，澎湖館以「浪漫澎湖灣」為主題，展現美麗海灣地景地物圖騰、配合漫遊小鎮民俗節慶文化即景，及國際性運動賽事活動宣傳，創意獨特，吸引大陸民眾注目。

洪疇雲表示，此次跨海赴福建參展，除促進兩岸經貿活動，同時全力行銷澎湖年度的國際海上花火節、泳渡澎湖灣、愛在七美、海洋派對、國際吉貝沙排賽、觀音燈光秀、國際鐵人三項和國際菊島跨海馬拉松賽等系列活動。（編輯：吳佳穎）1080518