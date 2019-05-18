更多編輯台推薦新聞：
走私集團剋星 前8月緝毒犬查獲逾千公斤毒品
生活

走私集團剋星 前8月緝毒犬查獲逾千公斤毒品

南韓記者李容馬病逝 我相信世界可以改變感動世人
文化

南韓記者李容馬病逝 我相信世界可以改變感動世人

早安世界》貿易戰降低台商赴中投資意願 電子零組件年減85.62%
早報

早安世界》貿易戰降低台商赴中投資意願 電子零組件年減85.62%

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

澎湖12商家參加海絲博覽會 跨海行銷美食工藝品

最新更新：2019/05/18 15:26
澎湖工策會總幹事洪疇雲（右4）18日率領澎湖12家廠商參與海上絲綢之路博覽會，澎湖館以「浪漫澎湖灣」為主題，向對岸行銷澎湖的特色美食與工藝品。（洪疇雲提供）中央社　108年5月18日
澎湖工策會總幹事洪疇雲（右4）18日率領澎湖12家廠商參與海上絲綢之路博覽會，澎湖館以「浪漫澎湖灣」為主題，向對岸行銷澎湖的特色美食與工藝品。（洪疇雲提供）中央社　108年5月18日

（中央社澎湖縣18日電）澎湖工策會總幹事洪疇雲今天率領澎湖12家廠商到福建馬尾區，參與海上絲綢之路博覽會暨海峽兩岸經貿交易會，向對岸行銷澎湖的特色美食與工藝品。

海上絲綢之路博覽會又稱海絲博覽會自今天起至22日為期5天，其中，澎湖館由洪疇雲率在地的12家特色美食與藝品等跨海行銷，獲得兩岸貿易商的看好。

洪疇雲表示，澎湖館以「浪漫澎湖灣」為主題，展現美麗海灣地景地物圖騰、配合漫遊小鎮民俗節慶文化即景，及國際性運動賽事活動宣傳，創意獨特，吸引大陸民眾注目。

洪疇雲表示，此次跨海赴福建參展，除促進兩岸經貿活動，同時全力行銷澎湖年度的國際海上花火節、泳渡澎湖灣、愛在七美、海洋派對、國際吉貝沙排賽、觀音燈光秀、國際鐵人三項和國際菊島跨海馬拉松賽等系列活動。（編輯：吳佳穎）1080518

海上絲綢之路博覽會18日起至22日為期5天舉行，澎湖館由澎湖工策會總幹事洪疇雲（前右2）率在地的12家特色美食與藝品等跨海行銷，獲兩岸貿易商看好。（洪疇雲提供）中央社　108年5月18日
海上絲綢之路博覽會18日起至22日為期5天舉行，澎湖館由澎湖工策會總幹事洪疇雲（前右2）率在地的12家特色美食與藝品等跨海行銷，獲兩岸貿易商看好。（洪疇雲提供）中央社　108年5月18日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報