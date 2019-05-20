柯文哲專案報告 重申對大巨蛋不刁難不放水

大巨蛋已停工4年，台北市長柯文哲20日 柯文哲重申，他對大巨蛋的態度是不刁難、不放水，一切公開透明，籲遠雄要「乖乖進來都市設計審議，接受全民檢視」，強調北市府會在既有基礎上，力求一個合法安全的大巨蛋。中央社記者吳家昇攝 108年5月20日

（中央社記者梁珮綺台北20日電）大巨蛋已停工4年，台北市長柯文哲今天說，遠雄因移樹延宕工期提出仲裁，工程興建截止日仍有變數，並重申自己對大巨蛋態度是不刁難、不放水，在既有基礎上力求合法安全。

柯文哲上午到台北市議會進行專案報告，內容包括雙子星開發案、大巨蛋案、公宅政策與包租代管成效、都市更新及危老建物改建方案。

而松菸護樹志工團志工王穩理、梁一賢、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、前北市廉政委員會委員方儉及市議員苗博雅、邱威傑等人，在市議會門口提出抗議，要求北市府「大巨蛋終止契約，拆蛋還給市民綠地」。

台北市政府2015年5月對大巨蛋祭出停工處分，至今已4年，柯文哲在專案報告指出，遠雄若要持續興建大巨蛋，就要申請一張新的建照，申請新建照有3程序，首要是拿到內政部台建中心核發的防火避難性能審查許可證，接下來要通過台北市都審與環評。

柯文哲表示，遠雄目前進入都審，爭點在於防災避難人數設定及電腦模擬、防災救災動線規劃、交通規劃及57輛大客車臨停上下客議題，目前在防災避難人數部分，仍維持59833+X。

他說，大巨蛋若能拆當然會拆，而台灣目前是法治國家，遠雄絕對會提出假扣押，結局就是進入法律糾紛，「（大巨蛋）就變爛蛋卡在那裡」，此外，遠雄就移樹延宕工期部分提出仲裁，15日宣判遠雄工期可延長500多天，意即目前遠雄就工期部分尚未違約，北市府會持續觀察。

柯文哲重申，他對大巨蛋的態度是不刁難、不放水，一切公開透明，籲遠雄要「乖乖進來都市設計審議，接受全民檢視」，強調北市府會在既有基礎上，力求一個合法安全的大巨蛋。

而柯文哲在專案報告中也指出，考量遠雄針對未按圖施工部分有積極作為，所以市府暫不行使並保留終止契約權利。

另外，柯文哲在雙子星案中表示，案子仍卡在投審會，認為若投審會有問題應一次問完，「為什麼要分7次」，認為雙子星每慢1個月營運，台北市經濟成本就有重大損失，一旦投審會做了決定，北市府的專案小組會全力進行，若認定香港南海控股集團是陸資，將立刻與第二申請人議價，若認定非陸資，就照SOP進行。

公宅部分，他說，已規劃1萬9802戶公共住宅，未來將多元興建公宅，同時推動包租代管政策，並會持續調降單一且自住所得稅率，空店稅、空屋稅之後再處理。（編輯：方沛清）1080520