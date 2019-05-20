議員問是否為大巨蛋案測謊 李文宗：不願意

前台北市都發局長林洲民點名北捷董事長李文宗（前左）涉護航大巨蛋案，並願測謊證明所言屬實，市議員簡舒培、徐弘庭、洪健益20日質詢時詢問李文宗等人願不願意測謊，李文宗說「我不願意」。中央社記者吳家昇攝 108年5月20日

（中央社記者梁珮綺、黃麗芸台北20日電）前都發局長林洲民點名北捷董事長李文宗涉護航大巨蛋，並願測謊證明所言屬實，市議員簡舒培、徐弘庭、洪健益今天詢問李文宗等人願不願意測謊，李文宗說「我不願意」。

台北市長柯文哲上午到台北市議會專案報告，內容包括雙子星開發案、大巨蛋案、公宅政策與包租代管成效、都市更新及危老建物改建方案。

林洲民點名李文宗涉護航大巨蛋，民進黨市議員簡舒培、梁文傑4月質詢時要求政風處介入調查，約談秘書長張哲揚、法務局長袁秀慧、體育局長李再立、環保局長劉銘龍等18人，調查結果5月10日出爐，認定李文宗無不法圖利。

不過，林洲民昨天指出，自己19日提供政風處補充報告，全是事實，對於其他人是否說謊不便評論，而他多次強調願意測謊證明所言屬實。

市議員簡舒培、洪健益及國民黨市議員徐弘庭今天質詢時，要求李文宗、張哲揚、袁秀慧、李再立、劉銘龍等人上台，一一詢問他們願不願意接受測謊，李文宗說，他尊重政風處的調查報告，報告約談的18個人都有簽字，證明他無不法。

李文宗並明確表示，「我不願意（測謊）」，袁秀慧說，大巨蛋本來就無法出售，不解避難人數與售價的關聯性，且基於對人權的尊重，不願為這件事測謊，劉銘龍認為沒有必要測謊，李再立則說，若法規規定需要，他就測謊，若法規沒有，就沒必要。

李文宗在備詢時也表示，林洲民指控其要求避難人數增加，否則會影響售價，「沒有這件事」。國民黨台北市議員陳重文指出，今天是大巨蛋案停工四週年，柯文哲近來趴趴走、四處接觸民眾，民調明顯升溫，如今說不拆大巨蛋、依法行政處理，質詢問明年520要不要在大巨蛋舉辦總統就職典禮，否則不知到底何時會完工。

柯文哲表示，大巨蛋案何時復工，心中不要有定見，該怎麼做就怎麼做。

另外，國民黨市議員王鴻薇質詢時表示，申請國際賽事不能只用喊的，若柯文哲要爭取舉辦2030亞運，應明確指出主場館位於何處，「台北田徑場嗎？」

柯文哲說，「這還不急」，台北田徑場也行，不過，李再立表示，台北田徑場只能舉辦田徑相關賽事，若台北市要舉辦亞運，場館必須擴建，因為觀眾席不夠。（編輯：李亨山）1080520