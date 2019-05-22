高雄道路下陷騎士彈飛受傷 市府急補破洞

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市大順、中正路口塌陷，造成騎士彈飛受傷送醫，市長韓國瑜表示歉意，水利局表示已慰問傷者，並請保留單據可以申請公共工程第三責任險理賠。

大順、中正路是高雄市交通繁忙的路段，昨晚因路面塌陷10餘公分，一輛行經的機車騎士彈飛摔傷，造成手部擦傷及胸部疼痛，已經送醫觀察。

水利局說，造成路面塌陷是污水用戶接管200mm管徑，疑因破損而掏空路基，經開挖掏空深度3.7公尺左右，今天機具及人員進場搶修。

水利局主任秘書張世傑表示，原本估計併同700mm次幹管的翻修要一個星期才能完成，但是開挖後發現破損狀況還好，將可在今天修復管線，明天一早鋪設柏油路面，最快明天中午恢復道路通車。

韓國瑜今天列席議會市政總質詢後受訪，對這起意外表示歉意。他說，高雄市道路下有一些隱形殺手、死角，團隊必須要在汛期來臨前嚴密檢查，並抓出道路坍塌的原因做改善。

水利局表示，有針對公共工程投保第三責任意外險，在派員慰問傷者的同時也提醒保留單據，以申請理賠。（編輯：李亨山）1080522